Někteří lidé zaznamenávají také únavu, bolesti svalů a kloubů a zvýšenou teplotu. Zpozornit by ale měli pacienti s alergií na vaječnou bílkovinu (u vakcín připravovaných na kuřecích vejcích) a antibiotikum neomycin, kterým hrozí vážná alergická reakce. Reakce na očkování vždy hlaste svému praktickému lékaři a na Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Vakcínu proti chřipce pojišťovny hradí u vybraných skupin podle zákona. Jedná se o osoby nad 65 let, pacienty po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienty, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

„Ideální je nechat se očkovat ještě před začátkem chřipkové sezony, která v Česku probíhá přibližně od prosince do března. Vakcíny jsou většinou dostupné již v druhé půlce září. Očkování pak probíhá od října do listopadu. Jinak je možné se očkovat i na začátku chřipkové sezony nebo dokonce během ní, ale je potřeba pamatovat, že ochrana nastoupí až za 14 dní,“ doplňuje Klocoková.

„V zemích EU se používají pouze vakcíny s usmrceným virem. Každá chřipková vakcína obsahuje tři druhy usmrcených virů chřipky – dva viry chřipky typu A a jeden vir chřipky B. Přesné složení je každoročně upravené podle doporučení Světové zdravotnické organizace tak, aby co nejvíce odpovídalo aktuálně cirkulujícím kmenům,“ vysvětluje lékařka Naďa Klocoková. Nové vakcíny pro danou sezonu se na trhu obvykle objevují v září.

Názor odborníka: MUDr. Naďa Klocoková, internistka z Canadian Medical „Očkování proti chřipce je vhodné pro každého. Obzvláště se pak doporučuje lidem se sníženou obranyschopností vůči infekcím a lidem, u kterých je předpokládaný těžší průběh možné infekce. Tedy hlavně seniorům nad 65 let, diabetikům, pacientům s chronickým onemocněním plic, jater, ledvin, onkologickým pacientům či pacientům s jinými poruchami imunity. Určitě je vhodné očkovat i lidi, kteří by mohli virus chřipky na ohrožené jedince přenést, i když sami nejsou v rizikové skupině – tedy personál zdravotnických či sociálních zařízení.“

Těžší průběh chřipky hrozí zejména lidem, kteří trpí například chorobami srdce, ledvin, plic, cukrovkou či oslabenou imunitou, osoby starší 65 let, těhotné ženy a nejmenší děti.

Chřipka je virové onemocnění vyvolané chřipkovými viry A, B a C, které napadají horní i dolní cesty dýchací. Ačkoli má obvykle mírný průběh, řada pacientů následně trpí vážnými problémy a zhruba 2000 osob ročně v souvislosti s chřipkou zemře. Většinou se ale nejedná o úmrtí přímo na chřipku, nýbrž v důsledku zásadního zhoršení chronického onemocnění.

Očkování proti chřipce nepatří v Česku mezi obzvláště vyhledávané, přesto by se právě tohle virové onemocnění nemělo podceňovat a zaměňovat ho za „obyčejné“ nachlazení. Pravá chřipka je závažná nemoc, kterou se ročně nakazí až milion Čechů.

