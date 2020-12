Zatím se ale stále čeká na registraci vakcíny u evropských úřadů. „Vakcíny proti nemoci covid-19 jsou dle legislativy povinně registrovány centralizovaně,“ řekl Deníku Martin Novotný z ministerstva zdravotnictví. Regulaci udělí Evropská komise na základě odborného zhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Až poté se bude smět očkovat.

Česko nyní plánuje nakoupit vakcíny pro 5,5 milionu obyvatel, půjde celkem o devět milionů dávek vakcíny. Úřady již závazně objednaly tři miliony dávek pro 1,5 milionu lidí od společnosti AstraZeneca a čtyři miliony dávek pro dva miliony osob od firem BioNTech/Pfizer. U společnosti Johnson&Johnson jsou objednány dva miliony jednorázových dávek pro dva miliony osob. „V záloze je možnost objednávky pro dalších až 10,6 milionu osob,“ konstatoval Novotný.

Nyní úředníci společně s Českou vakcinologickou společností a Národní imunizační komisí připravují Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Podle Novotného je strategie těsně před svým dokončením. „Panuje shoda, že primárně by měli být očkováni senioři, zdravotníci a pracovníci, kteří zajišťují kritickou infrastrukturu státu,“ uvedl Novotný.

Podle odborníků právě těmto skupinám obyvatel hodlá v první vlně očkování poskytnout vakcínu každý stát v Evropě. „Nejprve je potřeba ochránit ty nejzranitelnější a ty, co o ně pečují, nebo jim pomáhají,“ řekl Deníku předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Abybylo proočkování obyvatelstva co největší, mělo by se podle něj očkovat prakticky kdekoli, kde to bude možné. „U praktických lékařů, v nemocnicích, v očkovacích centrech a u mobilních očkovacích týmů,“ uvedl Chlíbek. „Optimální by bylo dosáhnout alespoň šedesátiprocentní proočkovanosti,“ tvrdí Chlíbek.

Chrání již první dávka

Pouze jedna z využitelných vakcín vyžaduje jen jedinou dávku, ostatní se očkují ve dvou dávkách s odstupem 28 dnů. Částečně by před nákazou měla ochránit již aplikace první dávky, maximální efekt očkování lze ale očekávat až dva týdny po druhé dávce. Poté se vytvoří specifické protilátky proti koronaviru a také příslušné buňky imunitních systémů jako součást buněčné odpovědi na vakcínu. „Délka ochrany se zatím nezná. Lze očekávat minimálně v řádech měsíců, spíše roků,“ míní vakcinolog Chlíbek.

Při očkování se mohou objevit různé přechodné negativní reakce, jež mohou být podobné potížím při chřipce – bolesti hlavy, teplota, únava, svalová slabost. „Očkování zatím nebude vhodné pro děti, a dokud nebudou předložena data, asi ani pro těhotné ženy,“ obává se Chlíbek.

Lidé, kteří se přijdou naočkovat, dostanou vakcínu zdarma, zaplatí jim ji stát. Cena vakcíny od jednotlivých výrobců se liší, její výše je součástí dohod o mlčenlivosti. „Řádově se ale pohybuje ve stokorunách za dávku,“ prohlásil Chlíbek.

Na vývoji vlastní vakcíny začali pracovat také čeští vědci, podle ministerstva zdravotnictví se jim první etapu vývoje podařilo úspěšně dokončit. „Vzhledem k tomu, že na trhu budou v brzké době k dispozici právě vakcíny ‚komerční‘, není nyní urgentní potřeba ve vývoji pokračovat,“ uvedl Martin Novotný z ministerstva zdravotnictví. „Pan ministr celému týmu, který za vývojem takzvané české vakcíny stojí, velice děkuje,“ dodal. Další osud projektu však projedná vědecká rada ministerstva.