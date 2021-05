Další věková skupina. Registrovat k očkování se už mohou i lidé od 55 let

ČTK ČTK





Registrace k očkování proti covidu-19 se otevírá pro další věkovou skupinu od 55 do 59 let. Zájemci o vakcínu se mohou přihlašovat přes web ministerstva zdravotnictví nebo se hlásit u svých praktických lékařů. Lidí ve věku 55 až 59 let žije v Česku 653 500. Očkovaných oběma dávkami vakcíny je více než 111 tisíc lidí v tomto věku, jde o příslušníky vybraných profesí nebo chronicky nemocné.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK