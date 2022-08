Nosila je asi rok. „Jak se zuby postupně rovnají, je třeba rovnátka každé dva týdny měnit. Dostala jsem jich plný pytlík, abych si je vyměňovala. Postupně jsem se popracovala až k těm, která jsou rovná jako finální zuby,“ popsala. Po roce ale léčba neskončila. „Na deset let jsem dostala fixační drátek a udržovací rovnátka na noc. Jinak by se mi zuby zase zkřivily. Člověk si na to zvykne,“ dodala jednapadesátiletá žena.