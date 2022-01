Dva dny před vánočními svátky se uskutečnilo jednatřicet kremací. Poslední dva dny roku to bylo jednadvacet žehů. „Museli jsme jet nepřetržitý provoz, na dvě dvanáctihodinové směny plus jsme museli zprovoznit záložní pec,“ potvrdil mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek

Celkem zvládli v Jihlavě jen za prosinec téměř dvě stě padesát žehů, dlouholetý průměr je přitom do sto šedesáti. Rekordní v tomto směru byl listopad 2020, tehdy se uskutečnilo téměř tři sta padesát žehů a hrozilo, že nebude stačit kapacita chladicích a mrazicích boxů v krematoriu. Ve hře tak bylo, že by se využíval zimní stadion. „Nikdy jsem si nemyslel, že bude potřeba, aby naplno fungovaly obě pece,“ podotkl tehdy Málek.

Počet žehů vzrostl kvůli pandemii už v roce 2020, to napočítali více než dva tisíce tři sta kremací. Do té doby se přitom podle Málka pohyboval počet žehů maximálně do dvou tisíc ročně. Loni se smutný rekord ještě zvýšil, a to na bezmála dva tisíce čtyři sta žehů. Vše přitom i nadále zvládá pět pracovníků. „Během roku přišlo pár lidí na výpomoc, ale kmenových zaměstnanců je stále pět, to bych neměnil,“ prohlásil Málek.

Každou pec přitom čeká po pěti tisících žezích střední a po patnácti tisících velká oprava. „Dá se předpokládat, že v roce 2022 bude odstávka z důvodu opravy. Nijak rozsáhlá, bude to střední oprava, ale kdy a jak, to ukáže čas,“ odhadl Málek.