Je toho moc. Práce, děti, vaření i naléhavé Mamííí, které vás nenechá dokončit jedinou věc. Rodiče, kteří mají takzvaný home-office, musí během on-line schůzek se svým šéfem mazat rohlíky ratolestem k svačině, zabavit je nebo je doučovat matiku. Je vám to povědomé? Může se zdát, že skloubit práci s dětmi na distanční výuce za zády je nemožné, ale jde to.

Naplánujte si směny

Skloubit práci a zároveň dávat pozor na dítě předškolního věku, je téměř nemožné. Rychlým a pohodlným řešením je samozřejmě placené hlídání, ale ne vždy, a ne všem je tato služba dostupná. V rodinách, ve kterých pracují z domova oba rodiče, je nejlepším řešením rozplánovat si mezi sebou směny, ve kterých se jeden bude plně věnovat práci a druhý dětem.

Dejme tomu, že průměrná pracovní doba je od 8 do 18 hodin. Rozdělte ho do dvou směn – ranní od 8 do 15 hodin a odpolední od 13 do 18 hodin, přičemž ranní i odpolední si mezi sebou střídejte. Předpokládejme, že mezi jednou a třetí hodinou odpoledne jdou malé děti spát, a ty větší mají odpolední přestávku (čas na odpočinek, hraní nebo televizi). Tento čas tedy můžete k práci využít oba, s tím, že pokud bude třeba, dozor drží rodič na ranní směně. S tímto systémem dostane každý z vás 25 hodin týdně, během kterých se nerušeně můžete věnovat práci, a dalších 4 až 6 týdně navíc, pokud bude odpočinková pauza mezi jednou a třetí probíhat bez problémů.



Pokud pracuje z domova pouze jeden rodič, lze si naplánovat směny třeba s přáteli či sousedy, kteří stejně jako vy pracují z domova a mají děti na distanční výuce. Systém rozvržení směn péče o děti je vlastně velmi dobrým řešením, jak si vyhradit čas na sebe sama nejen v době pandemie. Pravidelné směny o víkendech, ve kterých jeden rodič přebírá péči o děti a druhý se může věnovat sám sobě a svým zájmům, je skvělou cestou ke šťastnějšímu rodinnému životu.

Přiřaďte si konkrétní úkoly na správný čas

Některé věci vyžadují plnou soustředěnost a některé zas tolik ne. Také protřídíte příchozí e-maily hned potom, co ráno usadíte děti před počítač s on-line vyučovací hodinou? Sice je uspokojující, vyřídit poštu hned zkraje pracovního dne, ale na druhou stranu – mazat emaily můžete i během toho, co dozorujete vašeho školáka, který si plní domácí úkol. Naplánujte si na každý den seznam úkolů, které potřebujete vyřídit, a vyhraďte si na ně správný čas podle náročnosti a míry toho, jak se na ně potřebujete soustředit.

Přivstaňte si

Jak už bylo uvedeno výše, ráno je vzácný čas, který lze efektivně využít k produktivní práci a náročným úkolům. Pokud nemůžete využívat systém naplánovaných směn či hlídání, potřebujete dokončit určitou pracovní věc a víte, že budete muset dělit pozornost mezi práci a děti, přivstaňte si a věnujte se práci předtím, než se probudí vaše ratolesti. Taková hodina či hodina a půl, ve které se budete moci plně a nerušeně soustředit na neodkladný úkol, je k nezaplacení.

Analyzujte situaci a odstraňte problémy

Pokud máte starší děti, které vás pravidelně vyrušují u práce, je třeba postupovat podle těchto instrukcí: analyzovat situaci – detekovat problém – vyřešit problém. Žádá po vás potomek opakovaně svačiny? Připravte mu je dopředu. Potřebuje opakovaně pomoct s technickými věcmi? Vyhraďte si čas na řádnou lekci a naučte ho vyřešit tyto problémy samostatně. Mějte na paměti, že na distanční výuce se dítě může snadno začít cítit osaměle – chybí mu spolužáci a kamarádi, se kterými si během přestávek může hrát. Logicky tedy začne vznášet požadavky na hraní během přestávek na rodiče. Zkuste ho naučit, jak se zabavit samo.

Vyrobte si cedulku na dveře

Děti, které chodí na druhý stupeň základní školy, už porozumí tomu, když jim vysvětlíte, že vás v určitý čas nemohou rušit, protože se věnujete práci. Sdělte jim každý den u snídaně, jaký máte pracovní rozvrh a v jaký čas vás nemají vyrušovat. Na hotelových pokojích bývají k dispozici cedulky na kliku s nápisem „nevyrušovat“ – není od věci si pro potřeby práce z domova vyrobit také takovou. Vysvětlete dětem, že pokud máte na dveřích své provizorní kanceláře tuto cedulku, řešíte opravdu důležitou pracovní věc a nemůžete být vyrušováni. Bude to fungovat, pokud jim ráno u snídaně ukážete svůj rozvrh včetně časů, kdy jim budete k dispozici a mohou se na vás obrátit.

Naplánujte si pracovní přestávky ve stejnou dobu, v jakou je mají i vaše děti, a jděte společně na krátkou procházku. Tento systém můžete následně využít i po návratu do běžného provozu v kanceláři – sdílejte se svými kolegy svůj denní rozvrh a vyznačte si časy, kdy nejste k dispozici, protože se potřebujete soustředit na určitý úkol, u kterého si nepřejete být rušeni.

Sepište si seznam věcí, které chcete udělat později

Buďme upřímní – děti nejsou jediným zdrojem rozptýlení pracovní produktivity. Při práci z domova nás často vyrušují i běžné domácí činnosti. Přemýšlíte nad důležitým projektem a najednou vás to napadne – mohli byste hodit prádlo do pračky! Cestou do koupelny ještě prolistujete došlé složenky a najednou je z toho 20 minut. Dlouhých 20 minut, které jste mohli věnovat práci. Řešení je jednoduché. Mějte na pracovním stole zápisník nebo klidně jen list papíru, kam si budete psát věci, které vás napadnou a které chcete udělat. Nedělejte je hned – zapište si je na seznam a udělejte je, až dokončíte pracovní úkoly.