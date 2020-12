Velká Británie včera začala očkovat vakcínou proti covidu-19 Pfizer a BioNTech. Ta na povolení pro použití v EU ještě čeká. Větším problémem je ale česká nepřipravenost.

Senior v nemocnici v anglickém Kentu dostává novou vakcínu na koronavirus. | Foto: Profimedia

Je to doslova závod o život, kdy je každý týden zpoždění zaplacen jen v Česku stovkami zbytečně ztracených životů. Lidí, kteří by nemuseli zemřít, pokud by byli očkováni vakcínou proti covidu-19. Zatímco včera začala Británie očkovat, Evropská léková agentura (EMA) ještě povolení k použití vakcíny nedala.