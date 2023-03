/VIDEO/ První jarní sobota patřila v Třebíči jarmarku. Počasí bylo vyloženě aprílové, chvíli sluníčko, chvíli přeháňky. Těmi se ale návštěvníci nedali odradit.

První jarní sobota patřila v Třebíči jarmarku. | Video: Deník/Milan Krčmář

Je první jarní sobota a Karlovo náměstí v Třebíči zaplnily davy lidí. Koná se tu první velká akce tohoto roku – Třebíčský jarmark. „My ani nevěděli, že tu něco takového bude. Nejsme z Třebíče, přijeli jsme sem s dětmi kvůli Loutkářskému jaru. Najednou jdeme po náměstí, všude mraky lidí a vtom nás do nosu praštila ta vůně. Bramboráky, které vypadají jak z nějaké výstavy. Těm jsme prostě nemohli odolat,“ vysvětluje Tomáš Sedlák z Velkého Meziříčí, zatímco si s dětmi pochutnává na smažené pochoutce.

U jedné mladé rodiny zase stačilo málo a málem by odešla bez toho, kvůli čemu sem původně dorazila. „Tady je tolik věcí, že jsem úplně zapomněla, že jsme jsme původně přišli jen pro česnek. Začali jsme obcházet stánky, nakoupili jsme spoustu jiných věcí a na česnek jsme si vzpomněli až při odchodu. Byla by to škoda, protože tyhle velké palice opravdu stojí za to,“ usmívá se Jana Pokorná, zatímco její manžel kupuje na závěr dětem ještě velké palačinky.

Třebíčský jarmark se na Karlovo náměstí vrátil po delší době. Kvůli dvouleté uzavírce se musel ještě loni konat na zámeckém nádvoří. Sortiment ale zůstává stejný. Dekorace k blížícím se Velikonocům i bramboráky, palačinky, uzenářské výrobky, domácí sýry a další pochutiny. Ale také sukulenty. Ty na jarmarku už tradičně prodává Michal Řídký. „Tady je to vždycky dobré, lidé chodí,“ pochvaluje si, zatímco mladému páru balí rostlinku nezvyklých tvarů, která neznalému člověku evokuje spíš bylinu z nějakého sci-fi filmu. „Pěstuji i kaktusy. Těch mám asi šedesát různých druhů. A sukulentů asi také tak,“ dodává Řídký a hned se věnuje dalším zákazníkům.

Kolem půl dvanácté obloha náhle potemní, vítr zesílí a z nebe se začnou snášet studené kapky. Nejprve drobnější, postupně ale zesílí a návštěvníky začne z náměstí vyhánět prudký déšť. Kapky se v jednu chvíli změní na drobné krystalky. Ač je jarmark první jarní akcí, zima stále ještě neřekla poslední slovo. „Rychle někam do kavárny,“ je slyšet z různých stran.

Prodejci na náměstí na chvíli zůstávají sami, o několik minut později však opět vysvitne sluníčko a k jejich stánkům přicházejí zase lidé. Typické aprílové počasí k Třebíčskému jarmarku zkrátka patří.