Venku je počasí, že by psa nevyhnal. Ostrý vítr, zima jak v morně a k tomu i sníh. Tedy sníh… Jsou to spíše drobné ledové krystalky. „To jsou naprosto ideální podmínky. Akorát diváci budou trochu mrznout,“ raduje se Zdeněk Mikoláš, předseda otužileckého Klubu ledních medvědů Třebíč.

Šéf otužilců zrovna obhlíží koupaliště v Rokytnici nad Rokytnou, kde 25. února se svými svěřenci pořádá malou ukázku otužování. Voda je sice průzračně čistá, její ocelově temná barva ale dává tušit, že ke Karibiku má dost daleko. Jediné, co vyznavačům zimy chybí k naprostému štěstí, je ledová vrstva, do níž by si mohli vysekat díry ke koupání. Takto musejí vzít zavděk celým koupalištěm. „Jsme tu už asi počtvrté. Podobné exhibice pořádáme na více místech. Třeba v Hrotovicích se tam od naší první ukázky začalo otužovat asi patnáct lidí. Ti však nikdy nenašli kuráž vystoupit tam pak s námi takto veřejně, kdežto tady máme dnes hned tři místní otužilce,“ spokojeně mručí nejvyšší lední medvěd.

Mezi oněmi otužilci z Rokytnice, kteří vstupují do vody společně se zhruba dvacítkou třebíčských kolegů, je i rokytnická místostarostka Jana Štefánková. Ta uplave pár temp a pak s vyrovnaným výrazem postává po krk v ledové vodě na kraji bazénu. Což je zvláštní, protože naprostá většina otužilců potřebuje pohyb, aby v sobě rozproudila krev. „Tady v ústraní tak trochu medituji. Je to takový můj rituálek. Přeplavu bazén a pak se zastavím a dám nad hladinu ruce. Ty jsou totiž zmrzlé. Chvilku tu postojím, popřemýšlím a užiju si to. A pak zase poplavu zpátky,“ vysvětluje Štefánková, jejíž plavovlasou hlavu zdobí slušivý kulich s velkou bambulí.

Třebíčské lední medvědy doprovází do vody také Marek Veselý z nedalekého Horního Újezda. Ten se prý otužuje poměrně krátce. „Ale určitě v tom hodlám pokračovat. Moc se mi to líbí,“ sděluje nadšeně mladý muž, který kromě plavání zvládá i mávat do objektivů přihlížejících.

Těch se sešlo poměrně dost, ale jen málo z nich jde až k vodě. Všichni se před větrem a sněhem schovávají v přístřešku zdejší restaurace a choulí se do teplých bund. „Vypadá to dobře, blíží se další sněhová vánice,“ upozorňuje je Mikoláš a vzápětí představuje svůj největší klenot. „Tohle je Andrea Klementová, kterou nám závidí všechny otužilecké kluby v republice. Věnuje se zimnímu plavání, má sedm medailí z mistrovství světa v tomto sportu a také titul z mistrovství republiky,“ ukazuje na usměvavou blondýnku.

Reprezentantka České republiky vstupuje do vody jako jedna z posledních. Ledovou vodu si očividně užívá, protože se obrací na záda a lehce se vznáší na hladině. Pak udělá několik rychlých temp, odhodí svoji vlněnou čepici ke břehu a jako jediná si ponoří i hlavu. „Voda byla skvělá. I to sněžení. Všem vřele doporučuji, aby otužování taky někdy zkusili. I vám,“ směje se Klementová, když vyleze z vody a zvědavci se ptají, jak se jí plavalo v rokytnickém koupališti.

Jako z udělání zrovna přestává sněžit. Otužilcům z Klubu ledních medvědů Třebíč a jejich příznivcům tak dnešní ukázka klapla na výbornou.