Je sobota, všude ticho. Obyvatelé Okrouhlice jsou doma. O svoje chovy se bojí, ale Deníku odmítají sdělit podrobnosti, nepřejí si fotografovat ani uvádět jména. Na dotaz, zda tuší, komu nakažené chovy patří odpovídají: „Okrouhlice má přes tisíc lidí, k tomu pět místních částí. Drůbež tu má kde kdo. Může to být kdokoliv, zkuste si to obejít.“

Výskyt ptačí chřipky v Okrouhlici je šok pro místostarostu Jiřího Tomana. „Vrátil jsem se v pátek z dovolené a slyšel co se stalo. Netuším ani, koho se to týká. Dáváme dohromady informace. Všechno budeme řešit na úřadě v pondělí,“ sděluje Deníku.

Na obecní vývěsce ale už visí oznámení, že se v obci objevila ptačí chřipka. Obyvatelé mají povinnost dodat na obecní úřad do čtvrtka sčítací listy, aby úřad věděl, kolik drůbeže vlastně na Okrouhlicku je.

Ptačí chřipka na Vysočině: nemoc zasáhla dva chovy s víc než stovkou slepic

Nejlepším informačním centrem ve vsi je většinou hospoda. Tu v Okrouhlici ale vede manželský pár z Vietnamu. Na dotazy o ptačí chřipce jen vrtí hlavou.

Že v obci panuje obava co bude dál, zda se nemoc objeví také u dalších chovů, potvrzují i následující informace. „Slepice nemám já, ale moje máma. Má o ně strach, tak jsme je všechny hned pozavírali,“ oznamuje jeden z místních mladíků stojící před hospodou. Druhý chovatel není z Okrouhlice ale místní části Olešnice. „Slepice mám jen čtyři, ale i těch by bylo škoda. Nechci o ně přijít,“ posteskne si majitel slípek. Jak dodává, nechal u nich obecní úřad nejen vyvěsit varování před chřipkou, ale také u hasičárny už stojí kontejner na uhynulou drůbež. Jak Deník zjistil, kontejenr byl v sobotu prázdný.

Poté co majitelé nakažených chovů oznámili situaci veterinářům, odebrali inspektoři v chovech vzorky a poslali je do veterinárního ústavu na vyšetření. „To následně potvrdilo ptačí chřipku. Chovatelé museli udělat vše pro to, aby se nákaza dál nešířila,“ dodal mluvčí veterinární správy