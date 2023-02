Velký kurník na kolečkách se náhle skácí k zemi. Majitel slepičí farmy zoufale hledí na to boží dopuštění a do toho křičí moderátor Leoš Mareš: „Spadlo, ti to, Máchale. Asi vítr!“

Ano, vítr dnes fouká opravdu silně, lidem ve Štěměchách na Třebíčsku to však nijak nevadí. Jejich masopust je v plném proudu, proudem teče i pálenka a pivo, kapela Rouchovanka hraje svižně do kroku. Tohle má štěměšský masopust společné s těmi tradičními – nezúčastněný pozorovatel však hned na první pohled pozná, že zdejší masky nejsou dílem lidové tradice pěstované po staletí, nýbrž odezvou současné doby. Není to jen moderátor zosobňující Leoše Mareše oblečený do kožichu, tolik typického pro tohoto baviče. „Máme tady třeba partu ze Čtyřlístku. Fifinku, Pinďu, Bobíka i Myšpulína. A naše slepice jsou zcela zdravé, ptačí chřipku rozhodně nemají,“ vyvolává „Mareš“ do megafonu, když představuje jednotlivé masky.

Právě slepice budí největší pozornost. Nejenže mají velmi dovedně zhotovený kurník, který pravda jednu chvíli neodolal náporu větru, ale také ukázkové kostýmy. Největší překvapení však přichází v okamžiku, kdy tato drůbež vyběhne z klece a začne křepčit do rytmu hudby. Jejich vystoupení je parádní a nadšené obecenstvo ho kvituje mohutným potleskem a salvou smíchu. „Ty kostýmy jsme si připravovaly asi čtyři dny. Nápad přišel od syna jedné z nás. Ten chtěl vidět slepice v akci, a tak slovo dalo slovo a pustily jsme se do toho,“ vypráví s úsměvem jedna ze slepic, mimochodem, velice krásná mladá dáma.

Dalšími postavami v průvodu jsou například Jů a Hele, dělostřelci v maskáčích vzor 60 typu jehličí, kteří každou chvíli pálí ohlušující ránu z kanonu, kuchař v masce zombie, Krteček, Mexičan, čtyři dámy v podobě hracích karet, starodávný lékař s typickým zobákem, jímž může vzdorovat nástrahám černé smrti a možná i covidu, indiánka či ajznboňák. Mezi tradičnější masky lze zařadit cikánku, jeptišku či medvěda – v tomto případě však ledního. „Náš masopust vznikl vlastně tak trochu z hecu teprve před čtrnácti dny. Hasiči a sportovci se domluvili, že se do toho pustí, a narychlo začali vymýšlet masky a program. Je vidět, že se jim to povedlo. Jsem moc ráda, že se lidé výborně baví,“ hodnotí vydařenou akci starostka Štěměch Zuzana Svobodová.

Mezitím Leoš Mareš zavelí k dalšímu přesunu. „U hasičárny nás čekají koblihy,“ vybízí maškary k pohybu. Byť ve Štěměchách pojali masopust moderně, podoba občerstvení se nezmění asi nikdy. Koblih, ale i koláčů či klobás je tu, co hrdlo ráčí. Tak jako u všech masopustů.