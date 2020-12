„Pracuji jako řidič. Jezdil jsem mezi dvěma firmami, kde se přísně dodržují hygienická pravidla, ale stejně jsem se nějak záhadně nakazil,“ vzpomíná Jiří. Když se dozvěděl, že je pozitivní, měl vysoké horečky a špatně se mu dýchalo. Jeho situace byla o to vážnější, že se k virovému onemocnění přidaly komplikace se slepým střevem a musel být operován. Již tak oslabený organismus dostal zabrat. V nemocnici je od 23. října dodnes.

„Bylo to, jako když vytáhnete šňůru ze zásuvky. Minimálně týden si vůbec nic nepamatuju, nevím, co se dělo,“ svěřil se Jiří Koten.

„Výpadky paměti se mohou u pacientů objevit. Zvlášť, když ještě prodělal operaci. Sice s vámi mluví, ale kvůli poruše okysličení mozku si to neuvědomují,“ vysvětlil lékař a náměstek pro léčebnou péči v havlíčkobrodské nemocnici Aleš Bílek.

Jiří Koten patří k těm pacientům, kteří měli těžký průběh nemoci a bez podpory dýchání by to zřejmě nezvládl. Kromě toho dostával experimentální lék Remdesivir. Podle lékaře Bílka patří Jiří k mála lidem, kteří tak těžký stav přežijí.

„Pokud musejí být pacienti s nákazou covid – 19 připojeni na plicní ventilaci, je to už většinou pozdě a lidé často umírají, úmrtnost je až devadesát procent,“ podotkl Bílek.

V Havlíčkobrodské nemocnici zemřelo od začátku pandemie koronaviru už osmdesát lidí. Nejmladší obětí byla žena ročník 1972. V současné době je na oddělení kolem šedesáti pacientů. V nejhorší době jich bylo až sto.

Jiří Koten se sice pomalu, ale zotavuje.

„Pán je bojovník, má sice ještě celkovou slabost, ale trénuje a z nejhoršího je venku,“ popisuje optimisticky lékař Bílek. Přestože je Jiří ještě na lůžkovém oddělení interní JIP a je připojen na přístroje, které sledují jeho životní funkce, i on se cítí lépe.

„Jestli mají lidi svůj rozum, tak ať ho mají, ale měli by být ohleduplní k ostatním. Například nošení roušek je to nejmenší, co mohou udělat,“ naráží Jiří na to, jak různé jsou názory na současnou situaci.

Podle lékaře Bílka znamená pro Jiřího Kotena zvládnutí těžkého průběhu nemocni i šanci, že bude mít v těle proti viru dlouhodobější protilátky.

„Máme zkušenost s pacienty, kteří i po devíti měsících mají protilátky. Imunitní systém je o to odolnější, čím horší průběh nemoci člověk prodělá,“ shrnuje lékař Bílek.

Jiří Koten se díky své bojovnosti, práci lékařů a ostatních zdravotníků dostane na Vánoce domů a svátky bude moci prožít se svou rodinnou. Mnoho dalších takové štěstí mít nemusí, či nebude. Toto je skutečný příběh dnešní doby.