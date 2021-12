V kulichu a s úsměvem. Otužilci naskákali v Třebíči do ledové vody, podívejte se

* Kamenná má 210 obyvatel.

* V Klementicích žije 17 lidí.

* Nejvíce lidí (111) žilo v Klementicích v roce 1880, pak počet obyvatel postupně klesal. Ještě v roce 2001 měly 31 obyvatel.

Pokud někdo z Klementic chce nyní využívat autobusovou dopravu, musí jít do asi půl kilometru vzdálené Kamenné. U autobusové zastávky na návsi v Klementicích totiž poslední spoj zastavil 10. prosince chvíli před sedmou hodinou večerní. Poprvé sem přijel 1. ledna 1973, tedy před necelými devětačtyřiceti lety. „To víte, že mě to mrzí. Já z Klementic pocházím, teď už ale trvale žiju v Brně, sem jen jezdím na chalupu. Auto mám, ale řešil jsem to hromadnou dopravou. Třeba při cestě domů jsem se vždycky svezl autobusem na železniční nádraží v Budišově, tam přestoupil na vlak do Studence a odtud jel vlakem Brna,“ zavzpomínal senior Stanislav Marek.

Právě Stanislav Marek byl jedním z posledních lidí, kteří linkovou dopravu občas využili. Ovšem velice málo, což byl také důvod, proč Kraj Vysočina coby objednavatel dopravy tento spoj zrušil. „Můžeme uvést údaje za měsíc září a říjen roku 2021, přičemž se jedná o nejsilnější měsíce posledních let, pokud jde o využívání linkové dopravy. Tehdy byla linka v zastávce Kamenná-Klementice využita v průměru na spoj 0,06 cestujícími. V přepočtu to znamená, že touto linkou jezdil jeden cestující za necelé tři týdny,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Přes 800 tisíc pro sportovní kluby v Třebíči: polepší si volejbal i aikido

Podle Neuwirthové vycházelo zrušení spoje z návrhů jízdních řádů, které kraj projednával s obcemi již od roku 2017. V říjnu 2021 padlo konečné slovo. „Ano, už se o tom jednalo dlouho, a proto jsme věděli, že se linka zruší. Kraji jsme ji coby obec pomáhali dotovat, ale když s ní nikdo nejezdí, nemělo smysl ji držet,“ vysvětlil starosta Rouš.

Zrušení spoje do Klementic ale většinu obyvatel Kamenné mrzet nemusí. Nejen proto, že tento autobus téměř nikdo nevyužíval, ale zejména z toho důvodu, že v novém jízdním řádu nalezli čerstvou novinku. Kraj Vysočina totiž spoj z Třebíče, který dříve končil právě v Klementicích, prodloužil až do Tasova a Velké Bíteše. „Zejména za spoj do Velké Bíteše jsou místní rádi. Většina obyvatel Kamenné za prací dojíždí. A v Bíteši je silný zaměstnavatel, takže lidem se tím pádem zjednoduší jeho dostupnost,“ doplnil starosta Kamenné.