V rámci zachování svého duševního zdraví jen lehce. Pokud mě někdo označí, podívám se. Ale kdybych u toho seděl od rána do večera a sledoval, co kdo píše, to bych se z toho zbláznil.

Reakcí je samozřejmě spousta, protože je to velká změna a lidé nemají rádi změny. Ale jsou úplně jiní než na sociálních sítích, když s nimi mluvím osobně. Po ulicích s kolegou chodíme a potkáváme lidi, kteří nás na sítích napadají. Neříkám, že se staneme rovnou přáteli, ale vysvětlíme jim důvody změn a pak se na to dívají úplně jinak.

Co říkáte na častý názor, že když nebyla parkovací místa dostupná zadarmo, tak nebudou ani po zpoplatnění? Já tomu nerozumím, vy ano?

Já tomu také nerozumím. Ale když se podíváte na ulici, kde už jsou modré zóny vyznačené, je tam volno. Něco se tedy muselo stát, buď tam stála auta, která tam byla jen odstavená, nebo to mělo jiný důvod. Evidentně to ale začíná fungovat. Myslím, že kapacita bude. Pokud by nebyla, vyřešíme další parkovací plochy. Ale nejprve musíme zjistit reálnou poptávku a nabídku.

Pohlídá si radnice, aby nevydala více parkovacích karet, než kolik je míst?

To pohlídat stoprocentně nejde. Máme matematické modely, kdy víme, kolik asi parkovacích oprávnění v které lokalitě by se mělo vydat, a to se snažíme vyznačovat. Musíme ale umožnit každému, aby o tu parkovací kartu požádal. Nejsme tak schopní limitovat počet míst a počet vydaných karet, protože by to nebylo rovné ke všem.

Zdroj: Deník/Adéla Poláčková

Kalkulujete s tím, že bude stát u nemocnice parkovací dům, nebo jste o něm při změnách neuvažovali?

O tom jsme zatím neuvažovali. Víme, že by tam měl stát parkovací dům policie a parkovací dům kraje, máme k tomu příští týden schůzku. U nemocnice je jedno z problematických míst, jsme v kontaktu s obchodními domy v okolí, komunikujeme o možnosti zavedení takzvaného dynamického parkovacího modelu. Znamenalo by to sdílení parkovacích ploch ve dnech, kdy je na nich volno.

Podobně se uvažovalo, že by byla část vyhrazeného parkoviště u Kauflandu a u Tesca, tam je to pořád ve hře?

Tesco a Kaufland jsou teď pasivnější, respektive jsme se s nimi aktuálně nepotkali. Jednáme s Albertem a OBI, tam bych řekl, že jsme nejdále, máme na stole konkrétní model, který nám nabízí k debatě. Tam možná bude systém dynamického parkovacího modelu zaveden jako první.

Takže rozumím argumentaci Jaroslava Vymazala tak, že obchodní domy poskytnou parkoviště a zákazníci si k nim přijdou nakoupit, až si půjdou pro auto, a vydělají na tom všichni?

Je to jeden ze scénářů, který může nastat. Scénářů je ale více a primární je ten, že město by majitelům parkovacích kapacit platilo za to, že nabídnou parkovací kapacitu během dne. A v momentě, kdy by tam někdo zaparkoval, nastane několik možností. Buď si tam nakoupí a bude to mít zadarmo, nebo zaplatí celodenní parkování a pak se provozovatel a město o ten poplatek rozdělí. Město bude platit i nevyužité kapacity, ale pořád je to levnější než stavět další parkovací plochy a starat se o ně.

Po městě jsou nové parkovací automaty a senioři si stěžují, že jsou špatně vidět. Je technicky možné zařídit, aby šel text na automatech zvětšit nebo třeba ve slunečných dnech zvýšit kontrast?

Zatím to řešíme. Je ale možné, že tam bude omezení, protože automaty fungují na solární energii. Uvidíme, jestli to půjde, nebo ne.

Loni na podzim v případě nově značených cyklopruhů radnice trochu podcenila komunikaci s obyvateli. Snažila se Jihlava při změně parkovací koncepce o větší informovanost obyvatel? Nedalo se udělat ještě více?

Dalo, mohli jsme u každého člověka zazvonit doma a všem to vysvětlit osobně. (úsměv) To by bylo nejlepší, ale bohužel to není v lidských silách. Je to tak, že dokud se lidí ta změna netýká, tak to nesledují. Zpozorní, až když se v jejich ulici začnou objevovat čáry. Začnou řešit, co se děje a proč se to děje. Ale já to chápu, každý má spoustu starostí a doba je rychlá.

Vedle modrých zón se objevují v Jihlavě i jednosměrky, kam smí cyklisté v obou směrech. Není to nebezpečné?

Není. Tam, kde se to objevuje, jde vesměs o zóny s omezenou rychlostí na třicet nebo místa, kde se ani nedá jet rychleji. Je to určitě něco nového, někdo si na to bude muset zvykat, ale v řadě ulic to tak už fungovalo, cyklisté tam jezdili.

Na závěr bych se zeptal, jaká je situace s modrými zónami po dvou týdnech?

Situace je taková, že prší, což nám komplikuje značení. Lidé jsou zmatení, neví, jestli už platí modré zóny, nebo neplatí. Předpokládám, že na konci května bychom to mohli mít označené ve většině míst a lidé by se s tím mohli začít naostro seznamovat. Městská policie je poučená, zatím se snaží řešit vše domluvou, i strážníci si na to musí nejprve přivyknout.

A aut ubylo?

Myslím, že zatím se jen přemístila jinam a je otázka, kde jsou. Počítáme však s tím, že budeme dělat ještě po čase úpravy, aby to bylo ku prospěchu lidí, kteří ve městě žijí a pohybují se.

Kdo je David Beke:

- narodil se 30. srpna 1980 v Jihlavě, kde dodnes žije

- je ženatý a má dvě malé děti

- jihlavským zastupitelem je od roku 2014, radním od roku 2018

- stal se manažerem výstavby Horácké multifunkční arény

- je předsedou ODS v Jihlavě