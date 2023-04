Silnici zkrotil až radar. Pod jeho dozorem se lidé ve Svatém Kříži cítí bezpečněji. Radar si pochvalují i projíždějící řidiči.

Křižovatka silnice první třídy I/38 s odbočkou na Svatý Kříž patří dlouhodobě na seznam kritických míst v dopravě. V minulosti se tam stala například tragická nehoda, při níž zemřeli dva lidé. „Nepřežila sedmdesátiletá spolujezdkyně z osobního auta Toyota a při leteckém transportu podlehl těžkým zraněním také její o čtyři roky starší spolujezdec,“ popisuje policejní mluvčí Dana Čírtková jednu z tragédií, k níž na silnici došlo.

Předtím se u Svatého Kříže srazila dokonce čtyři auta najednou. „Jednomu člověku už nebylo pomoci a na místě zemřel. Další tři lidé se zranili a byli převezeni do nemocnice v Jihlavě,“ vzpomíná mluvčí zdravotnické záchranné služby Petr Janáček.

Před rokem se všechno změnilo, k závažným až tragickým nehodám zde už nedošlo. Dnes každému, kdo si plete silnici s rychlodráhou, přijde domů pokuta. Rychlost na silnici u Svatého Kříže totiž měří radar. Obyvatelé Svatého Kříže o něj usilovali dlouho.

Dnes po silnici ve směru od Brodu také jezdí jedno auto za druhým. Ovšem klidně a spořádaně. Majitel autoservisu Zdeněk Hepner bydlí jen kousek od kritického místa u výjezdu ze Svatého Kříže na silnici a zdůrazňuje, že bezpečnost stoupla o desítky procent. Dřív měl veškerý rámus ze silnice takříkajíc z první ruky. „Od té doby, co je tady radar, se hodně změnilo. Poznal jsem to už první den, kdy ho namontovali,“ říká Deníku. Doprava se kolem obce výrazně zklidnila. „Občas projede rychle jen nějaký cizí kamion, ale většina řidičů si dává pozor,“ dodává Hepner.

Nehody u Svatého kříže



Červen 2021: Srazila dvě auta. Dva lidé zemřeli.



Květen 2021 :Nehoda čtyř aut, jeden člověk zemřel, tři v nemocnici



Listopad 2019: Srážka auta s návěsem a dodávky. Dvě vážná zranění



Říjen 2015: Srážka tří aut s vážným zraněním



Únor 2011: Řidič kamionu s návěsem srazil chodkyni



Prosinec 2006: Srážka dvou aut s vážným zraněním



Zdroj Policejní statistiky

Luboš Dvořák cestuje pravidelně po silnici přes Svatý Kříž ve směru od Petrkova a radar si nemůže vynachválit.

„Vždycky, když jsem vyjížděl ze Svatého Kříže na silnici směrem na Brod, měl jsem obavy a rozhlížel se na všechny strany. Čekal jsem, kdy mě nějaké auto smete. Teď co je tady radar, jsem samozřejmě opatrný, ale už se mi nepotí čelo,“ usmívá se chalupář.

Radar je velké plus - to si myslí i havlíčkobrodský zastupitel Jan Schwarz, který ve Svatém Kříži bydlí. .„Prosili jsme o to. Denně tam jezdím já, mé děti a přátelé. Nechtěli jsme se dočkat další tragické události,“ zdůrazňuje.

Silnice kolem Svatého Kříže je rovná, řidiče svádí k sešlápnutí plynového pedálu na maximum. „Byly tady dokonce tři smrťáky během jednoho roku. Silnice v tomhle místě byla problémová vždycky, už od šedesátých let. Od té doby, co tak zhoustl provoz, byla přímo nebezpečná,“ říká brodský řidič náklaďáku Jaroslav Moravec a dodává: „S radarem je to nebe a dudy. Když je hustý provoz tak se tudy doprava sice trochu vleče, ale to nevadí. Proč spěchat do truhly,“ dodává šofér s černým humorem.

Spokojení pod dohledem radaru jako ve Svatém Kříži jsou i obyvatelé protější osady Mendlova Ves. V měřeném úseku kolem Svatého Kříže teď řidiči smějí jezdit jen šedesátkou. Původně tady byla povolená sedmdesátka, ale tu dodržoval málokdo.

Úsekové měření rychlosti podél Svatého Kříže je jednou z reakcí na smrtelné nehody, ke kterým na silnici došlo. Druhým důvodem byly stížnosti obyvatel Svatého Kříže i sousední Mendlovy Vsi a Ovčína. Svatý Kříž poslal městskému úřadu v Brodě žádost. „Do doby, kdy dojde ke stavbě již schválené okružní křižovatky, vidíme jako nezbytné přijmout několik bezpečnostních opatření, která by předešla vzniku nebezpečných situací, kterých jsme denně svědky,“ napsala tehdy za osadní výbor radě města Havlíčkův Brod předsedkyně Martina Šubertová.

Podle osadního výboru pomohlo v kritickém úseku měření rychlosti a tvrdé postihy pro řidiče, kteří rychlost nedodrží. Havlíčkobrodská radnice nakonec radarový systém koupila.

Auta hodně ubrala na rychlosti. „Výjezd ze Svatého Kříže je teď mnohem bezpečnější než dřív,“ potvrdila krátce po spuštění radaru Šubertová.

Informativní radar, který stál u Svatého Kříže dřív, evidoval denně na dva tisíce případů překročení nejvyšší povolené rychlosti. Po zavedení úsekového měření úsekového měření spolu se snížením rychlosti na šedesátku radar registruje sotva čtyřicet přestupků za den.