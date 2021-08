Ženu z Brna znechutil les na Vysočině posetý exkrementy. Byly to jedlé houby

Je to nechutné. Tady se někdo vykálel. A tady taky. Je tu toho spousta, stěžovala si paní Magda z Brna, která se s přáteli vydala na houby do lesů na Novoměstsku. Tam narazila na něco, co jí připomínalo lidské exkrementy.

Staré plodnice holubinek černajících nevypadají příliš vábně. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Byla to ovšem jen skupinka holubinek černajících, které už měly své nejlepší dny dávno za sebou. Žena, která do lesa chodí jen sporadicky, považovala zčernalé houby za něco naprosto odlišného. „Staré holubinky černající nevypadají právě vábně, ale splést si je s exkrementy? To snad ne," podivil se novoměstský mykolog Oldřich Pojezný. Mladé holubinky černající jsou jedlé, fajnšmekři je ale nevyhledávají tak často jako jiné houby pro jejich zemitou vůni i chuť. Používají se především do houbových směsí – omáček, polévek nebo smaženic. „Výborné jsou třeba do bramborové polévky," doporučil Oldřich Pojezný. Pro svou tuhost je někdy holubinka černající také používána do jídel asijské kuchyně. Staré zčernalé plodnice je možné v lesích najít až do zimy.