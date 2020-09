Jak jste se dozvěděla, že musíte do karantény?

Hygiena mi volala v pátek 4. září, takže v karanténě jsem od tohoto dne. Nicméně už od středy jsem věděla, že mě to čeká, protože mě kontaktoval kamarád, kterému vyšel pozitivní test na koronavirus.

Poslali vás okamžitě na testy?

Původně mě chtěli poslat na testy hned následující den, tedy v sobotu. Jelikož jsem ale neměla žádné příznaky, rozhodla se paní z hygieny, že na testy půjdu až v pondělí, což byl desátý den od kontaktu s nakaženým. Bylo to proto, abych v případě negativního výsledku nemusela na druhý test, na který se jinak na konci karantény chodí.

Co vše vám hygienici řekli?

Konkrétně mně vše vysvětlili hezky, ale pár informací, které dostali mí kamarádi, se od sebe navzájem lišilo. Zřejmě toho ten den měli hodně a pracoval každý, kdo měl ruce a nohy, ne jen odborníci z protiepidemiologického oddělení. S kamarády jsme si vše sdělovali po Facebooku a postupně z jednotlivých střípků skládali celek.

Překvapily vás rozdílné pokyny?

Přiznám se, že trochu ano. Nerozcházely se totiž jen v maličkostech, ale v mnohdy zásadních informacích, jako je třeba délka karantény.

Jak jste už řekla, na testy jste se dostala až desátý den. Není to podle vás pozdě?

Je, ale to není chyba krajské hygieny, nýbrž celkového nastavení z ministerstva. Nejnakažlivější je člověk prý první tři dny, kdy jsme však všichni vesele chodili mezi lidmi. Desátý den už toto riziko mizí. Čili v den, kdy už první nakažení mohou zpět do společnosti, se lidé s pozdějším pozitivním testem do karantény teprve dostávají.

Mají pak taková karanténní opatření smysl?

Nemají. Jak jsem zmínila před chvílí, v době, kdy jsme virus mohli šířit, to nikdo neřešil, a když už teoreticky nakažliví nejsme, zůstáváme v domácí izolaci. Do chvíle, než máte pozitivní test na Covid-19, jste brán jako zdravý a lidé, se kterými jste přišel do kontaktu, se do karantény dostanou, až když se u vás virus potvrdí. A to může být leckdy i více než týden.