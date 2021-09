Nejen obyvatelé Lipnice nad Sázavou, ale i lidé z Prahy se mohou potěšit pohledem na vzácnou bibli starou 600 let.

Vystavená bible na hradě Lipnice. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Na výstavě v Pražské národní knihovně v Zrcadlové kapli ji doprovází několik vzácných rukopisů z fondů Národní knihovny. Do České republiky bible dorazila z USA. Patří do sbírek Muzea bible ve Washingtonu. Předtím, než se dostala do Prahy, byla vystavena v Lipnici nad Sázavou.