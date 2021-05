„Jako součást oslav pětasedmdesátého výročí konce druhé světové války jsme v Novém Městě na Moravě plánovali přemístit hroby padlých vojáků Rudé armády a nechat udělat pomník, který by vzdával čest jejich památce. Vše jsme konzultovali s ruskou ambasádou, od které jsme získali kromě jejich souhlasu i upřesněný jmenný seznam,“ popsala počátek celé kauzy novoměstská zastupitelka Helena Šustrová.

Město už vybralo i umělce, který pomník vytvoří. Vše bylo ale nakonec jinak. „Bylo pro nás překvapením, když asi v polovině roku 2019 změnila ruská ambasáda svůj názor a přesun hrobů rudoarmějců zakázala. V této době jsme již ale měli na katolickém hřbitově nainstalovaný betonový skelet, který měl sloužit jako základ budoucího památníku,“ poznamenala Helena Šustrová.

Betonový skelet na hřbitově nevypadal zrovna nejlépe. Město ho sice zakrylo plachtou, ale ani to mu na kráse nepřidalo. „Říkala jsem si, co to má být, když jsem kolem toho procházela. Já jsem pozadí neznala, dění na radnici moc nesleduji. Ale tohle vypadalo fakt strašně. Přemítala jsem, proč s tím něco neudělají,“ nechala se slyšet Jana Kučerová z Nového Města na Moravě.

Vedení radnice si bylo neutěšené situace vědomo. „Snažili jsme se najít řešení. K tomuto tématu jsme se opakovaně vraceli,“ připomenul novoměstský starosta Michal Šmarda.

„V posledních několika měsících jsme to intenzivně řešili. Padaly různé návrhy včetně toho, aby tento několikametrový komplex sloužil památce slavných rodáků,“ přidala se Helena Šustrová.

Nakonec se řešení našlo. Betonové torzo prostě ze hřbitova zmizí. „Znovu byla oslovena kulturní a společenská komise, která se nakonec jednomyslně přiklonila k návrhu betonové torzo odstranit a vytvořit při vstupu na katolický hřbitov ve spolupráci se zahradními architekty odpočinkovou zónu s lavičkou a zelení,“ přiblížila konečnou podobu místa novoměstská zastupitelka.