O to, aby výstava nebyla smutná, ale naopak veselá a hravá, se postaral její architekt Pavel Borůvka. „Vytvořili jsme několik koutků, prostřednictvím kterých ukazujeme situace, které jsou pro zdravotně postižené složitější. Nikoli však neřešitelné,“ popisuje.

Tématem expozice je cestování. „Bylo pro nás jasnou volbou. Cesty do práce nebo třeba na nákup zažíváme úplně všichni, bez ohledu na zdravotní znevýhodnění,“ vysvětluje Borůvka.

Jejím cílem je prolomit bariéry mezi světy zdravých a handicapovaných. „Přiznám se, že dříve jsem se někoho s postižením bála oslovit na ulici a nabídnout mu pomoc. Nevěděla jsem jak. Na výstavě si lidé mohou vyzkoušet nejrůznější každodenní situace a dozví se, jak správně jednat,“ svěřuje se Vladimíra Tvrdková, projektová manažerka projektu Lidé odvedle.

Výstavu oceňuje i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. „Vzpomínám si na dobu svého studia. Učili jsme se poznávat život nevidomých pomocí svářečských brýlí, které učitelé začernili barvou. Dnes už jsou tyto pomůcky mnohem lepší,“ řekl trochu nostalgicky.

Vyzdvihuje především to, že „vyřadit“ některý ze smyslů si může vyzkoušet úplně kdokoliv. „Myslím si, že je to důležité hlavně u dětí, protože pak lidi s postižením berou úplně normálně. Doby, kdy jsme je zavírali do ústavů, už jsou dávno pryč. To, že má někdo nějaký handicap, kvalitu jeho života vůbec nesnižuje,“ dodává Schrek.