Podle odborníků se u některých jedinců příznaky onemocnění nemusí objevit vůbec. Jiným dá naopak Covid-19 pořádně zabrat. „Je to odvislé od imunitního stavu konkrétního člověka,“ poznamenal Kos.

Tři případy nakažení koronavirem evidují hygienici stále v dukovanské jaderné elektrárně. „Je to jedna skupina lidí, která souvisí s prvním nakaženým. Všichni jsou v domácí karanténě,“ řekl Kos.

Postupné rozvolňování má dopad i na kontrolní testování. „V současné době platí nové schéma pro řešení onemocnění Covid-19. Karanténu už nebude nutné zakončovat odběrem vzorků. Pokud je někomu choroba indikována a on nebude mít po čtrnácti dnech žádné problémy, může se do normálního života vrátit bez kontrolních testů. Vychází to z odborných studií, které potvrdily, že člověk, který na kontrolních testech vykazuje pozitivitu, není infekční pro okolí,“ informoval krajský hygienik.