Smuteční obřady a pohřby na Zelené hoře v sousedství památky Unesco ve Žďáře nad Sázavou několik let zajišťovala jedna firma. Už brzy se to má ale změnit. Vedení města totiž vypsalo výběrové řízení na nového provozovatele, a nakonec vybralo ne jednu, ale dvě firmy. Ty se tak budou muset mezi sebou dělit například o místnost na přípravu těl k obřadu či chladírnu, což samo o sobě vzbuzuje obavy, zda to bude ku prospěchu klientů.

Lidé z branže, které Deník Vysočina oslovil, to považují za minimálně nestandardní. Jednateli jedné z firem jsou pak manželé, kteří jsou v insolvenčním řízení a zatíženi několika exekucemi. Vedení města se problémů neobává. Obě firmy by měly na Zelené hoře začít pohřbívat od 1. května. Smlouvu mají obě firmy na dobu neurčitou. „Od většího množství pohřebních služeb si město slibuje konkurenci a tím pádem lepší služby,“ vysvětlil nápad města vypsat výběrové řízení na dvě firmy mluvčí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Matěj Papáček.

To, že se firmy budou muset dělit o celé zázemí, nepovažuje vedení města za problém. „Pokud by samostatné nebo společné působení nových nájemců na Zelené hoře přinášelo problémy, jsme připravení je řešit, případně i sáhnout k výpovědi nájemních smluv. V objektu na Zelené hoře nepůsobí jen pohřební služby. Je zde také pracoviště správce pohřebišť města, který jako první může registrovat a na případné problémy upozornit,“ podotkl Papáček.

Pochybnosti o správnosti rozhodnutí poskytnout zázemí dvěma firmám má ale například jáhen Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou Vladimír Lacina. „Je smutné a je velká škoda, že se město chce zbavit dobrých služeb a zvláště, když se jedná o poslední věci člověka, které čekají každého z nás, ať se tomu, jakkoli brání,“ uvedl Vladimír Lacina s tím, že nechápe, proč město muselo vypisovat nové výběrové řízení, když s tou původní firmou nebyly sebemenší problémy, naopak. „Je to firma na profesionální úrovni. Navíc její majitelé jsou křesťané, mají teologické vzdělání a podle toho se také chovají při vykonávání své práce,“ uvedl své zkušenosti Lacina.

Firmou, která dosud na Zelené hoře pohřbívala byla Pietas – Vysibla. Její jednatel Jaroslav Havlena vyjmenovává, do jakých problémům se mohou nově vybrané firmy dostat. „Jakým způsobem se budou například rozpočítávat náklady na energie, vodu? Jak bude sdílená jediná garáž v nájmu? Jak se asi budou tvářit pozůstalí, když jedna pohřební služba bude omývat, oblékat, upravovat, případně provádět vyšší hygienické zaopatření zemřelého a současně se v těchto prostorách bude pohybovat někdo další? V takovém případě bude porušena intimita lidského těla. Podobně nelogické je i sdílení skladu rakví a dalšího nutného materiálu,“ upozorňuje Havlena.

Hlavním motivem k výběru dvou firem bylo podle mluvčího Papáčka zavedení konkurence. "Cestou k tomu je reorganizace užívání prostor, jejich úprava pro dvě pohřební služby. To bez výpovědi nájmu stávající pohřební službě nebylo možné,“ reagoval Papáček.

Předseda asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl Deníku Vysočina v obecné rovině řekl, že se podobné nápady mohou dít, ale nikomu z poskytovatelů pohřebních služeb by do takového „podniku“ jít neradil. „Může se to stát, ale pro soukromé firmy je to cesta do pekel. Nejlepší je, když má každá firma své zázemí a nemusí se o něj s nikým dělit. Města ať se se svým majetkem dělají, co chtějí,“ naznačil Mangl.

Svůj pohled na věc přidal mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. „Z naší dlouhodobé praxe jsme se dosud nesetkali s tím, že by se o totéž zázemí dělilo několik firem. Nám dělá například problémy už jen to, že v jedné ulici působí dvě pohřební služby, takže určité obavy kolegů ve Žďáře chápu,“ komentoval Málek.

Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Charon J+J z Polné, Vevera z Jihlavy a Pietas - Vysibla ze Žďáru. Radní města vybrali první dvě. Ta třetí se musela ze Zeleného hory vystěhovat. „Já se spolupráce s jinou firmou neobávám. Jde nám hlavně o klienta a jsme připravení poskytovat kvalitní a profesionální služby,“ řekl Bohumír Jahoda, jednatel Charon J+J. Obdobně reagoval i Richard Vevera: „Konkurenci neřeším. I nám jde především o kvalitní služby. Jak to bude fungovat uvidíme.“

Otázkou ještě zůstává, jak důkladně si vedení Žďáru nad Sázavou prověřilo firmy, které se do výběrového řízení přihlásily. Podle informací Deníku Vysočina jsou totiž jednatelé firmy Charon J+J Bohumír Jahoda a jeho žena Jindřiška Jahodová v insolvenčním řízení a oba dva jsou zatíženi několika exekucemi. „Měli jsme finanční problémy, ale ty jsme vyřešili oddlužením. Své závazky jsme schopní plnit, omezuje nás to pouze v tom, že si nemůžeme brát úvěry,“ vysvětlil Jahoda. Exekutor například letos v dražbě prodal jejich dům v Chlístovicích ve Středočeském kraji.

A jak na tyto informace reagovalo město? „Firma Charon J+J není a nebyla ve své historii zatížena insolvencí,“ odpověděl mluvčí města Papáček. Když Deník svůj dotaz upřesnil, že se zmiňované problémy týkají manželů Jahodových, kteří jsou jednateli společnosti a těmi, kteří služby fakticky poskytují, reagoval Papáček stejně. Tedy, že firma nikdy nebyla zatížena insolvencí. Dál se k tomu odmítl vyjadřovat.