Žďár chystá jednosměrkovou revoluci: přibude i míst s předností zprava

No to se teda máme na co těšit. To zas bude bouraček než si lidé zvyknou na novou organizaci dopravy, okomentoval snahu žďárské radnice o jednosměrkovou revoluci a rozšíření obytných a cyklistických zón jeden z obyvatel Žďáru nad Sázavou Martin Dolejší.

Žďár nad Sázavou čeká dopravní revoluce. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Radnice vychází z takzvaného generelu dopravy, který si nechala vypracovat. „Je to strategický dokument, který předurčuje, jak v následujících letech bude řešena doprava ve městě,“ vysvětlil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. „Máme zanalyzovaná všechna data a jen pro představu: podíl cest pro jízdní kola je pouze pět procent. Třiadvacet procent je pěších cest a zbytek se dělí mezi automobilovou a městskou hromadnou dopravu. Automobilová doprava ve Žďáře převládá,“ přidal pár statistických údajů mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. Prázdná koupaliště na Žďársku: návštěvníky odrazuje počasí i povinné testy Přečíst článek › První opatření se budou týkat obytných oblastí. Tam hodlá město umístit dopravní značky Zóna 30 a Obytná zóna s automatickým snížením rychlosti na dvacet kilometrů v hodině. „V této souvislosti nás čeká i jednosměrková revoluce, kdy se řada ulic zjednosměrní. Případně se zapracuje i systémové opatření, kdy řidiči budou muset počítat s předností zprava,“ uvedl Martin Mrkos. Jednosměrková revoluce se dotkne rezidenčních oblastí. „Širšího centra města od náměstí až po Strojírenskou ulici, celého Přednádraží a některých ulic, jako je třeba ulice Okružní nebo hlavní ulice na Vysočanech,“ upřesnil první muž žďárské radnice. Dvacet kilometrů v hodině Rozšiřovat se budou i obytné zóny, tedy oblastí, kde bude povolena rychlost maximálně dvacet kilometrů v hodině. „V podstatě se tam přestane rozlišovat mezi vozovkou a chodníky. Patří sem třeba vnitrobloky na Stalingradě, na Vysočanech, na Klafaru nebo na Vodojemu. Zóna se ale nebude týkat nikdy všech ulic v dané lokalitě,“ poznamenal Martin Mrkos s tím, že v režimu těchto zón budou i takzvané sběrné komunikace pro dopravu. Rozšíří se také počet pěších zón ve městě. Chodcům prozatím slouží pouze jediná, pěší zóna v Nádražní ulici. K ní by se v budoucnu mohly přidat i takzvané „školní“ ulice. „Půjde o části ulic u čtvrté a páté základní školy. Pěší zóna by měla vzniknout také v okolí kostela svatého Prokopa,“ informoval Martin Mrkos. FOTO: První řidiči se po obchvatu Osové Bítýšky projedou už na konci prázdnin Přečíst článek › Novým prvkem ve žďárské dopravě bude cyklistická zóna. „Je to třeba Nábřežní ulice, kde je velký pohyb cyklistů, ale není z ní možné úplně vyloučit automobilovou dopravu. Jde ale o zónu, kde mají hlavní slovo cyklisté. Lze to přirovnat k pěší zóně, kde zase mají hlavní slovo chodci,“ objasnil žďárský starosta. Plánované změny:



Zóna 30 - zůstává rozdělená na chodník a vozovku. Mění se však organizace dopravy. Namísto hlavní a vedlejší komunikace platí přednosti zprava. Bude se týkat ulic Jamborova, Vnitřní, Květná, Okružní, Přednádraží, západního centra po Revoluční ulici a okolí ulic Strojírenská, Smetanova, Horní, Dolní a Žižkova.

Obytná zóna s maximální rychlostí 20 km/h s pohybem chodců v celém profilu komunikace - sídliště Klafar, Stalingrad, Vodojem, Vysočany a dále přímá napojení bytových domů podél ulic Libušínská, Neumannova a Nádražní ulice.

Pěší zóna má kromě té stávající v ulici Nádražní vzniknout také na Tvrzi, Veselské a před 4. ZŠ a 5. ZŠ (tzv. „školní“ ulice). Opatření se dočkají i páteřní komunikace. Tam chtějí Žďárští oddělit především auta od cyklistů. „Jako příklad bych uvedl náměstí Republiky, které dnes cyklista nemůže překonat jinak, než jízdou mezi auty. Generel v této části navrhuje část širokého chodníku na východní straně náměstí vyhradit cyklistům,“ avizoval další z chystaných novinek Martin Mrkos. Objeví se také přejezdy pro cyklisty a cyklopruhy. „Zde generel doporučuje ulici Novoměstskou, Revoluční, Strojírenskou a Smetanovu. S přítomností cyklistů pracuje také na propojce Brněnské a Jamské ulice, která by měla zanedlouho vzniknout,“ upřesnil starosta. Doporučení, která vzešla z generelu dopravy, bude město zavádět postupně. Některá budou do praxe uvedená během několika měsíců, na jiná se bude čekat roky. „O změnách v dopravě budou místní včas informováni. Jakékoliv opatření, které se dotkne určité lokality, budeme nejprve probírat s tamními obyvateli,“ vzkázal Martin Mrkos.

