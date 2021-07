Spolu se svými kapelami se zaměřuje především na vlastní tvorbu. „Hraji ve více kapelách, jde o The Feet a Bagr. Mám i projekt pod mým jménem s vlastní tvorbou. Momentálně pracujeme zhruba na deseti skladbách, většinou jde o popové písničky s přimíchanými prvky rocku. Tři písničky už jsou vydané, jako další na řadě bude nejspíše rychlejší a energičtější skladba s motivy lásky a vášně,“ nastínil zpěvák Michal Šafrata.

Díky uvolnění protiepidemických opatření se mohli vrátit ke koncertování. „Přes léto hrajeme různě po okolí, nejčastěji jde o různé zábavy. Pokud to situace dovolí, koncem prázdnin mě lidé poprvé uslyší s mými vlastnímu skladbami na Loučení s prázdninami v Moravských Budějovicích, které by mělo být 27. srpna,“ uvedl písničkář z Litohoře.

Nedávno dokonce vydal i vlastní videoklip. „Je k naší poslední vydané písni „Zpátky domů“. Ukazuje muzikantský den, kdy se kapela vzbudí na hotelu po předchozím koncertu, cestuje na další vystoupení a celé je to zakončené koncertem s lidmi. Plánovali jsme jej už od podzimu 2020, ale kvůli opatřením jsme ho nemohli dotočit dříve než letos před létem,“ vyprávěl Šafrata.

Písnička i klip samotný tak získaly další význam. „Přes zimu, kdy jsme s kapelou nemohli vůbec hrát, tato skladba dostala další rozměr. Pro nás jako kapelu bylo najednou "zpátky domů" myšleno jako návrat zpět na pódia,“ poodhalil zpěvák, který při tvorbě textů čerpá hlavně z vlastních zkušeností a pocitů.

Příští rok by se fanoušci mohli dočkat i alba. „Donedávna jsem si myslel, že bych to stihl ještě letos, ale hrajeme koncerty a tak není na nahrávání tolik času. Spíš to bude na jaře příštího roku. Album by mohlo mít přes deset skladeb,“ plánoval Michal Šafrata.

Jednou z nejoblíbenějších hudebních vzpomínek, kterou mladý hudebník má, je právě ta na účast v pěvecké soutěži Superstar. „Neměl jsem vůbec žádná očekávání, naopak jsem myslel, že nemám žádnou šanci se dostat dál. Všichni porotci se shodli na postupu. To byla silná chvíle,“ vzpomínal. Při hodnocení se dočkal pochvaly i od obávaného porotce Pavola Habery. „Už teď vím, že jsi svůj a osobitý zpěvák. Využíváš správným směrem všechny silné stránky, které máš. Je to jedno z nejlepších vystoupení, které jsme tu zatím měli a jsi velmi talentovaný. Jsem rád, že tu máme takového zpěváka,“ řekl Habera při konkurzu.

Do budoucna chce se svými kapelami hlavně hrát skladby, které budou bavit jak muzikanty, tak veřejnost. „Pokud vše dobře půjde za pět let bychom mohli hrát pro naše fanoušky i na festivalech, protože právě o nich to všechno je,“ dodal Michal Šafrata.

Michal Šafrata

- pochází z Litohoře na Třebíčsku.



- pracuje jako stavební přípravář na Jaderné elektrárně v Dukovanech.



- od 9 let hraje na kytaru.



- první kapelu založil s kamarády ve 12 letech.



- momentálně účinkuje ve skupinách The Feet a Bagr.