Na upravenou trať pro veřejnost v novoměstském sportovním areálu si bude muset ještě počkat. Sněhu v obří lednici je sice dostatek, členové sportovního klubu si ho ale šetří pro únorové světové závody. „Ze zásobníku sněhu zatím na tratě nenavážíme. Snažíme se co nejvíce využít současného mrazivého počasí a sníh vyrobit. Z něj pak naděláme tratě pro veřejnost,“ informoval Jan Skřička ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Veřejné běžkařské tratě nebudou hotovy okamžitě. Nějakou dobu potrvá, než sněhová děla vyrobí sníh. Ten se pak musí navozit na místo a tratě se nakonec upraví. „Pokud předpověď meteorologů vyjde, budeme moci tento týden sněžit. V příštím týdnu bychom nasněžené zásoby mohli začít rozvážet. Jestliže půjde opravdu všechno hladce, tak bychom mohli mít koncem týdne nějaké kolečko pro veřejnost připravené,“ nastínil časový harmonogram Jan Skřička.

Do zásobníku sněhu sportovní klub zatím sahat nechce. Bude se ho snažit ale doplnit. „To, co nám odtálo nebo se přetvořilo v led, se budeme snažit nahradit novým technickým sněhem,“ potvrdil Jan Skřička.

Novoměstský sportovní klub chce co nejvíce technického sněhu, jak pro úpravu tratí tak pro zásobník, vyrobit do konce prosince. Má totiž obavu z rostoucích cen energií. „Do konce roku máme fixované ceny. Proto se snažíme vyvinout maximální úsilí k tomu, abychom zasněžili stadion a připravili tratě. Od ledna to bude s energií složitější,“ připustil člen sportovního klubu.

Hrozí nebezpečí

Vzhledem k tomu, že teď jedou sněhová děla naplno, nevidí lidé ze sportovního klubu ve Vysočina areně rádi nezvané návštěvníky. Důvodem je bezpečnost. „Prosíme, aby sem teď lidé nechodili. Zasněžování může být za určitých okolností i životu nebezpečné,“ varoval Jan Skřička.

Jakmile bude vše hotové, mohou milovníci bílé stopy nastoupit na tratě. Musí ale počítat s tím, že se tam na tréninky chystají i sportovní oddíly. Proto by lidé měli respektovat kalendář zveřejněný na webových stránkách Vysočina areny. „Sportovní oddíly se také dožadují vstupu, takže nemůže každý přijít, tak jak se mu zachce,“ připomenul Jan Skřička.

Ten, koho už svrbí nohy a nemůže se běžek dočkat, má možnost vyrazit ven do přírody. Tam si buď vyšlápnout stopu vlastní nebo využít již připravenou. „Čtyřkolkou je najeta trasa Vysočina areny na Vlachovice a Fryšavský ledovec. Rolbou je pak také upravený příměstský okruh,“ uvedl Erik Havlík z novoměstského infocentra.