Naopak právní zástupkyně ministerstva Jitka Šmídová řekla, že žalobu považuje za neoprávněnou a navrhuje její zamítnutí. Odvolala se přitom na vyjádření ministerstva, které jakékoli pochybení odmítá.

Poté, co obě strany odmítly případný smír, zahájil soud dokazování. Soudkyně Jarmila Krejzková by zřejmě i ve čtvrtek 30. března o podané žalobě rozhodla, ale poté, co se většina jednání zvrhla v „hodinu matematiky“, musel jednání odročit na příští týden. Soud ani obhájce se totiž nemohl dopočítat jednotlivých položek tak, aby odpovídal podanému návrhu na náhradu škody.

Soudkyně musela udělat přestávku, během níž obhájce Kliment musel s ředitelem školy Jaroslavem Ptáčkem a účetní školy jednotlivé částky dohledat a přiřadit k nim konkrétní data, kdy byly Haně Humpolíkové vyplaceny. To se asi po hodině počítání nakonec povedlo.

Soudkyně ještě zmínila, že se Hana Humpolíková nabídla ve věci vypovídat jako svědkyně. Obě strany se nakonec shodly, že její výslech navrhovat nebudou. Vzhledem k tomu, že nikdo nenavrhoval další důkazy, ukončila soudkyně dokazování a oznámila, že příští čtvrtek 6. dubna ráno vyhlásí rozsudek.

Škola a její zřizovatel město Žďár nad Sázavou musela bývalé učitelce Humpolíkové uhradit necelé čtyři miliony korun po rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2016. Ten po vleklých tahanicích a odvoláních po soudech nižší instance nakonec rozhodl, že škola v roce 2007 s Humpolíkovou neoprávněně rozvázala pracovní poměr. Problém byl především v takzvaném řetězení smluv na dobu určitou.

Všechny soudy nižší instance, včetně toho nejvyššího, ale tehdy rozhodly, že postup školy byl správný. Napoprvé to uznal i ten ústavní, ale v roce 2016 otočil a konstatoval, že škola chybovala a pracovní smlouva Humpolíkové trvala dalších devět let. Celou dobu tak měla učitelka pobírat plat a škola jí ho musela zpětně doplatit. Za období od srpna 2007 do října 2017 to bylo zhruba 2,4 milionu korun. K tomu 1,5 milionu za úroky z prodlení. Celkem necelé čtyři miliony korun.