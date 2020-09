„Stále se řeší provoz ve školách. Jenže se zapomíná na organizace, které dětem nabízejí další formu vzdělávání mimo školu. Zjara jsme si dělali průzkum a není to nic veselého,“ konstatovala Martina Vokrouhlíková z Asociace neformálního vzdělávání ČR. Jak dodala, řada zájmových organizací a domů dětí musela změnit práci, propustit lektory. „Bohužel, situace se nezlepšuje ani s novým školním rokem. Klesá i nadále zájem o kroužky a volnočasové aktivity,“ zdůraznila Vokrouhlíková. Důvodem je podle jejího názoru nedostatek peněz a obavy rodičů z nákazy.

Malý zájem dětí o různé kroužky znamená existenční problémy. To potvrzuje Miloš Kejklíček ředitel AZ Centra v Havlíčkově Brodě. „Měli jsme nedávno krajskou poradu a je to smutné, dětí je málo. Zřejmě za to může i obava z kronaviru. U nás jsme přišli asi o čtvrtinu dětí, ale i ve Žďáře nad Sázavou je obsazenost kroužků tak na třiceti procentech,“ konstatoval ředitel Kejklíček.

Jak dodal, musí AZ Centrum myslet do budoucna. Jedna lektorka odešla na mateřskou, další lektory AZ Centrum nepřijme. Active, středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou je podle ředitele Luboše Straky jeden z největších pořadatelů zájmových aktivit v ČR, ale teď ho koronavirová krize doslova drtí.

„Přišli jsme o polovinu aktivit které pořádáme pro školy. Odmítly nás kvůli viru. Poklesl zájem naše kroužky o desítky procent a je to pořád horší,“ povzdechl si Luboš Straka. Přitom v létě byly tábory pořádané Activem přeplněné. Active zaměstnává 25 lidí, ředitel Straka se bojí o jejich budoucnost. „Vedu naše zařízení čtyřicet let. Nechci ho předat v rozkladu. Měli jsme v pondělí 14. září jednání na kraji v Jihlavě. Kraj slíbil centrům volného času a dětským domům podporu. Potěšilo mě to, uvidíme, jaká bude skutečnost s ohledem na státní rozpočet,“ podotkl ředitel Straka.

Pořádat kroužky pro děti ve škole v době koronaviru, to není jednoduché,“ potvrdila ředitelka základní školy V Sadech Havlíčkův Brod Milena Honsová. Jak dodala, kroužky začínají v říjnu na prvním stupni. „Rodiče kroužky chtějí, ale musíme dbát na bezpečnost. V kroužku se mohou sejít děti maximálně ze dvou tříd,“ dodala Honsová.

Základní škola Telč Masarykova ale většinu kroužků zrušila. „Máme jen kroužek angličtiny. Zachovaly jsme kroužky, kde se potkají děti pouze z jedné třídy. Takže keramika a další kroužky se nekonají,“ upřesnil učitel Tomáš Marek. V základní škole v Novém Městě na Moravě pořádají kroužky jen tehdy, když mají rodiče zájem. Když zájem není, což je právě teď, škola kroužky neorganizuje.