Vyrůstal v rodině obuvníka a od mládí byl politicky aktivní v komunistické straně. To mu vyneslo řadu problémů, častokrát putoval do městského vězení. Díky své neústupnosti se ale stal i radním. „Když začala 2. světová válka, byl jako nepřítel říše zatčen, deportován do koncentračního tábora v Dachau a následně do Buchenwaldu, kde do konce války zachránil před smrtí přibližně devět set dětských životů. Antonín Kalina zemřel 26. listopadu 1990 a je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze,“ uvedla Renata Poulová z Městského kulturního střediska Třebíč.