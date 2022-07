I u pozdějšího komentovaného krmení tuleňů se hovoří o spaní. Tito samci spí prý ve svislé poloze a zhruba jednou za půl hodiny vyplouvají nad hladinu s nadechnout. „Dělají to aniž by se vzbudili. Je to jako když my se otočíme na druhý bok,“ přirovnává chovatelka.

Velkému zájmu se tradičně těší i letové ukázky dravců a sov. Zájemci se dozví řadu zajímavostí a ptáci létají přímo mezi nimi. Jen je potřeba nepřijít se zmrzlinou nebo párkem v rohlíku, i plyšáky musí děti schovat do batohů. Velká zábava pak je, když se diváci musí sehnout a karančo se jim projde po zádech.

Kozy, ovce i vysloužilé spotřebiče

Kromě komentovaného krmení jsou v zoo u příležitosti zahájení prázdnin i další aktivity zejména pro děti. Tam jsou ve hře i ceny od Muzea autíček v Přísece nebo Šiklova mlýna. Další stánek pak je tematicky zaměřený na třídění odpadu.

V tomto případě se potkávala teorie s praxí – kdo totiž na parkovišti odevzdal vysloužilý elektrospotřebič, měl za něj dětskou vstupenku gratis. Další děti mohly mít vstup jen za korunu, stačilo ukázat vysvědčení s alespoň jednou jedničkou.

Další aktivity jsou už klasické a celoroční – kozy a ovce si mohou nakrmit sami návštěvníci, děti se vyřádí na dětském hřišti, nad kterým je nově vedle autíček i nafukovací hrad a také další zvířata lákají návštěvníky. Každý si najde to své. A totéž lze říct také o zmrzlinových stáncích, kterých je v zoologické zahradě několik a také v tomto případě si každý může dát tu, co má nejradši. Třeba kuličkovou. Dokonalému zážitku pak nechybí vůbec nic.