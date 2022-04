„Bude to přinášet zbytečné komplikace. Nejen kvůli časové náročnosti, protože budeme muset dojíždět do Jihlavy. Jde hlavně o to, že tam neznají místní podmínky. Nemyslím si, že jihlavští úředníci budou natolik akční a přijedou se podívat například k nám do Jestřebí (obec přidružená k Brtnici), aby v reálu obhlédli, jak by případná stavba zapadala do celkového vzhledu vesnice,“ zamyslela se Mašterová.