„Poplatníkem jsou nově i cizinci přihlášení k pobytu na území města Jihlavy. Mění se také rozsah osob s nárokem na sníženou sazbu poplatku. Zaniká nárok na sníženou sazbu držiteli psa, který je poživatelem starobního, vdovského, vdoveckého i invalidního důchodu, který byl jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatelem sirotčího důchodu. S ohledem na povinné čipování psů od roku 2020 již nebude mít nárok na úlevu od poplatku ani držitel, který nechal svého psa poprvé čipovat,“ informovala Aneta Hrdličková z kanceláře primátora jihlavského magistrátu.

V krajském městě jinak zůstávají sazby za psí mazlíčky beze změn. „Základní sazba činí 500 korun za prvního psa, tisíc korun za druhého a každého dalšího psa. Snížená sazba, která se týká se pouze osob starších pětašedesáti let, je 200 korun za prvního psa a 300 korun za druhého a každého dalšího psa,“ sdělila Aneta Hrdličková.

Zdražení poplatku odsouhlasili i zastupitelé Žďáru nad Sázavou. „Poplatky za psy se u nás ovšem zvyšovaly po osmadvaceti letech letech,“ poznamenal mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Zatímco původně zaplatil majitel za psa v domě s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou 300 korun, nyní to bude o 200 korun více. Ještě větší zdražení postihne chovatele více psů. Původní sazba 900 korun se zvedla na 1200 korun. Na stejnou částku vyjde ve Žďáře i možnost držení psa v domě s více než dvěma byty. Tam také pejskaři za druhého a každého dalšího psa zaplatí dva tisíce korun.

Zvýšení poplatků se dotkne také vlastníků psů v místních částech - Veselíčku, Radoníně, Stržanově i v Mělkovicích letos lidé uhradí za psa pětistovku ročně. Za druhé a každé další zvíře 1200 korun.

Také Velké Meziříčí od ledna zvýšilo poplatky za psy. „V některých případech se poplatek zvedl dvojnásobně, výši poplatku však radnice zvyšuje po více jak deseti letech. I po novele vyhlášky však zůstává zachována maximální možná sazba poplatku, a to 1500 korun za kalendářní rok a jednoho psa,“ informovala mluvčí velkomeziříčské radnice Michaela Hudková.

„Připlatí si jak majitelé psů žijící v domě, důchodci i lidé v místních částech. Zvýšení poplatku se naopak nedotklo občanů, kteří žijí se svým psím miláčkem v bytě. Podle nového sazebníku zaplatí majitel za prvního psa v rodinném domě místo 250 korun čtyři sta, za každého dalšího psa 600 korun, tedy o 250 korun více. V bytových domech zůstává cena stejná, za prvního psa zaplatí tisíc korun, za každého dalšího psa 1 500 korun,“ dodala Michaela Hudková.

Zdražení se podle jejích slov dotkne, stejně jako ve Žďáře nad Sázavou, i místních částí - Hrbova, Svařenova, Lhotek, Kúsek, Dolních Radslavic, Mostišť a Olší nad Oslavou. „Místo 80 korun je bude pes stát 150 korun ročně, za každého dalšího psa zaplatí rovných dvě stě korun. A více si připlatí také senioři. Dosud vyhláška poskytovala sníženou sazbu všem osobám pobírajícím důchod. Nově se tato výhoda bude týkat plošně pouze osob starších 65 let,“ vyjádřila se mluvčí velkomeziříčského úřadu.

Pěkně vysoké poplatky za psy účtuje i Havlíčkův Brod. Majitel rodinného domku za čtyřnohého člena domácnosti sice zaplatí „jen“ 750 korun ročně, ale mít psa v bytě se pořádně prodraží. Za prvního psa majitel zaplatí 1500 korun za rok, za druhého psa už 2200 korun za rok. Důvodem tak vysokých částek jsou podle radních hlavně stoupající náklady na úklid veřejných prostranství.

V Havlíčkově Brodě bylo hlášeno například v polovině loňského roku 1843 psů. „Takové množství při venčení vyprodukuje také velké množství exkrementů, které však po neodstranění zůstávají dlouhou dobu v trávě. Jaké to asi je, když pak člověk musí tuto trávu posekat a kolem létají fekálie,“ stěžovali si zaměstnanci Technických služeb.

Nově budou v Brodě za psy platit i cizinci, stejně jako domácí protože podle radních i po jejich psech se město uklízí stejně jako po psech domácích.

Na druhé straně ale Havlíčkův Brod vyjde vstříc těm majitelům psů, kteří nechali svoje miláčky včas očipovat. Pokud to ovšem stihli do konce roku 2019. V takovém případě město Havlíčkův Brod poskytne slevu na poplatku 600 korun. „Nárok na úlevu má poplatník, který svého psa nechal očipovat do 31. prosince 2019 a tuto skutečnost ohlásí správci poplatku nejpozději do 15. ledna 2020, jinak nárok na úlevu zaniká. Na psy označené mikročipem od 1. ledna letošního roku se úleva na místním poplatku již nevztahuje,“ upozornila Libuše Dvořáková z ekonomického odboru havlíčkobrodského úřadu.

V Chotěboři jsou poplatky za psy výrazně nižší a rozdíly jsou i v tom, kde majitel bydlí. V rodinném domku se za prvního psa platí 580 korun, za druhého a každého dalšího psa 870 korun. V bytovém domě je to za prvního psa 1150 korun, za druhého a za každého dalšího psa téhož držitele 1730 korun. Velkou slevu mají na Chotěbořsku senioři. Sazba poplatku za psa jehož poplatníkem je osoba starší 65 let, činí za prvního psa 120 korun za kalendářní rok.