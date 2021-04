„Plameny šlehaly vysoko nad střechy domů. Všude byl cítit kouř a petrolej. Nikdo pořádně nevěděl, co se děje. Hasiči nehasili oheň, ale stříkali na střechy domů kolem, aby to nechytilo,“ vybavil si tehdy sedmnáctiletý student Rudolf Hecht. Jeho rodina nevěděla, co se bude dít a spolužáci se od obsazení Jihlavy německými vojáky dva týdny strašili neuvěřitelnými zvěstmi. Předchozí noc se skutečně ve městě střílelo a proběhla vlna rabování židovských obchodů.

Večer 29. března 1939 vyrazilo ve vší tichosti do liduprázdných ulic Jihlavy pár mladých mužů s plechovkami benzínu a petroleje. Poschovávali je kolem synagogy a sešli se u piva v Kirchnerově hospodě kousek od židovské modlitebny. Poseděli do půlnoci a vyrazili. Pro šest zfanatizovaných jihlavských Němců bylo dílem chvilky do budovy nanosit kanystry a škrtnout sirkou. Nábytek a vybavení svatostánku se rychle proměnily v ohnivou pochodeň.

Jako první si něčeho podivného všiml lékař Alois Fürst v domě hned vedle a volal hasiče. „Ti k ohni přijeli sice ze dvou stran, ale jen skrápěli okolní domy a synagoga byla odepsaná, nechali ji shořet. Policie hlídala spáleniště několik dní a místo bylo cítit kouřem měsíc po ohni,“ vybavil si svého času Rudolf Hecht.

Byl svědkem toho, jak do začátku května musela židovská obec nechat ohořelé zdi strhnout a do poloviny prázdnin roku 1939 nebyla po synagoze na místě ani stopa. Pak se Rudolf oženil a blížil se konec války. „Spolužák Koranda na Dřevostavbě obstarával ocelové trubky a dělali jsme granáty. Našli jsme pancéřovou pěst a vyrazili na pomoc Rozhlasu do Prahy. Jenže na Točnu přijely tanky. Tryskem jsme běželi pro pancéřovku, jenže z tanků vylezli Rusové,“ vzpomněl si Rudolf Hecht a dopověděl: „Byli jsme jihlavská rudá garda a chodili jen v trenýrkách. Sluníčko svítilo, zajali jsme německé vojáky, vzali jim pistole parabely a hnali je do Jihlavy k soudu. Kdo by řekl po té synagoze, jak se všechno obrátilo.“

Stanislav Jelínek