Například Michal Zábrana z Havlíčkova Brodu se v úterý s rodinou vydal do lesů v okolí Stříbrných Hor. „Za dvě hodiny jsme měli dva litry borůvek. A to jich dcerka ještě hromadu snědla,“ zasmál se. „Loni jsme na nich byli na dovolené v Beskydech a tam ale byly o poznání větší,“ dodal.

Na velikost borůvek si ale rozhodně nestěžuje Alena Musilová z Pelhřimova. „U nás jsou letos velké a také velmi chutné. Naposledy jsme s manželem a dvěma syny za necelé dvě hodiny nasbírali skoro tři litry borůvek,“ pochvalovala si s tím, že rodina jezdí na osvědčená místa do lesů na Černovicku.

Přiznává však, že letošní sezona začala o něco později. „Na borůvky jezdíme pravidelně každý rok na přelomu června a července. Letos jsme se na jejich sběr vydali až v polovině července, protože předtím nebyly dostatečně zralé,“ popsala Musilová.

Ovšem i na Pelhřimovsku platí určité výjimky. Zatímco na Černovicku a Kamenicku mají milovníci borůvek doslova žně, v okolí Moravče jich roste podstatně méně. „V neděli jsem se byl podívat v lese a sem tam se nějaká objeví, ale není to, co to bývalo. Je jich určitě méně než v minulých letech,“ podělil se o svůj postřeh Josef Zabloudil, předseda Mysliveckého spolku Moraveč.

U Veselého Žďáru na Havlíčkobrodsku je to podobné. „Musím se přidat. Nemohu říct, že by nerostly, ale s předešlými roky se to letos vůbec nedá srovnávat,“ přikývla jedna z místních Dana Beránková.

I tak si ale oproti Žďársku a Třebíčsku mohou ještě pískat. „Osobně na borůvky nechodím, protože mě nebaví je sbírat. Známá, která tuto činnost doslova miluje a po létě má vždy plný mrazák, ale říkala, že letos je jich hrozně málo. Navíc ta trocha, co je, ještě není zralá. Vypadá to, že letos bude mít mrazák prázdný,“ pokrčila rameny Hana Křížková ze Žďáru nad Sázavou.

Neznamená to však, že by si tyto plody museli odpustit úplně. Pro ně nebo třeba pro ty, kteří si nechtějí špinit ruce trháním a ohýbat záda, jsou tady stánky na tržnicích či u silnic. Jednou ze zákaznic je třeba Ludmila Tichá z Třebíče. „Borůvky si na trhu kupuji každý rok. Zvláště na Třebíčsku bylo opravdu jen pár míst, kde borůvčí rostlo, a ty jsou nyní pryč, protože kvůli kůrovci zmizel i celý les,“ vysvětlila žena, proč preferuje už natrhané plody.

Jejich cena se drží zhruba na té z loňska. Například v Chotěboři na Havlíčkobrodsku se litr lesních borůvek dá sehnat za 125 korun, v Pelhřimově na výpadovce na Vlašim pak o pět korun dráž.

A co s drobnými modrými kuličkami potom? „Už jsem dvakrát pekla borůvkový koláč, po kterém se vždycky doslova zaprášilo. Děti si na nich pochutnávají jen tak, se šlehačkou,“ dodala Alena Musilová.

Zdraví v borůvkách



- snižují vysoký krevní tlak.



- posilují imunitní systém.



- zpomalují stárnutí mozkových buněk.



- zlepšují paměť.



- pomáhají v prevenci cukrovky.



- jsou největším přírodním zdrojem antioxidantů.



- obsahují vitamín C a K a železo.