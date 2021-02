Odborníci oslovili už tisíce respondentů. Ptali se na konkrétní situace. „Například jestli by lidé jeli vysokorychlostním vlakem, kdyby cesta mezi Prahou a Brnem stála tři sta korun,“ zmínil Martin Kvizda z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o první komplexní průzkum v České republice.

U cestujících je zajímá, za jakých okolností a v jaké míře vymění své auto za železniční dopravu. „Když někdo bydlí v brněnských Soběšicích a pracovně cestuje do pražských Průhonic, jízda z hlavního nádraží v Brně do pražského hlavního nádraží není moc atraktivní, ale když se dá do kontextu terminál Brno-jih s parkovištěm, kam se dá ze Soběšic rychle dojet a zaparkovat, je to něco jiného,“ přiblížil Kvizda.

Vysokorychlostní trati

- Trať mezi Prahou a Brnem: předložení studie proveditelnosti ke schválení asi letos v březnu

- Výstavba pilotního úseku mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany: zřejmě v roce 2025

- Trasa mezi Prahou a Brnem pak: za méně než hodinu s rychlostí až 320 kilometrů v hodině

Detaily jako umístění terminálů nebo předpokládaný jízdní řád berou vědci od Správy železnic. Jako hlavní zdroj informací jim slouží data od mobilního operátora s cestami mezi Brnem a Prahou. „Dělali jsme i rozhovory s čínskými a korejskými turisty, kteří běžně přiletí do Vídně a pak cestují do Prahy,“ nastínil Kvizda.

Průzkum trochu komplikuje koronavirus. Lidí totiž nyní cestuje méně než obvykle.

Předložení studie proveditelnosti vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem ke schválení Správa železnic předpokládá v březnu. „Výstavba pilotního úseku by měla odstartovat v roce 2025,“ sdělila mluvčí správy Nela Friebová.