Nejvíce poruch aktuálně energetici evidují na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje v okolí Moravských Budějovic. „Tam se omezení dodávek týká necelých dvou tisícovek domácností a dále pak na Brněnsku, kde se jedná skoro o tři tisíce odběratelů v okolí Popůvek a Střelic,“ dodal.

Že to kolem Moravských Budějovic pořádně fouká, potvrdil odpoledne i starosta dobrovolných hasičů Vladimír Růžička. „Fučí to tady pořádně, ale my jako dobrovolní hasiči do terénu zatím nemusíme. Zajišťují to profesionální hasiči, jedou na dvě směny,“ upřesnil.

Příčinou poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následně poškozené vodiče nebo izolátory „Na opravách intenzivně pracujeme a věříme, že se nám všechny dodávky podaří co nejrychleji obnovit,“ zdůraznil Šperňák.

Potíže s dodávkou elektřiny ohlásila i společnost ČEZ. „Během dnešní noci a dopoledne jsme kvůli silnému větru evidovali mírně zvýšenou poruchovost v Královéhradeckém kraji, na Vysočině dvě poruchy v okolí Jeřišna,“ sdělila mluvčí skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Poruchy byly převážně v horských a podhorských oblastech. „Byly způsobeny velmi silným větrem, pády stromů a větví do vedení, padaly i vodiče. Poruchy se daří opravovat, takže v této chvíli ranní a noční poruchy máme opraveny, ale bohužel stále silně fouká a sněží, takže předpokládáme výskyt dalších poruch,“ dodala s tím, že Čez má v terénu maximální počty pracovníků a poruchy opravuje. „Posíleny jsou pracoviště dispečinku a callcentra,“ dodala Lapáčková.