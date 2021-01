„Doma jsem pořád zavřený v bytě. Je to na zbláznění když máte jedna plus jedna a mačkáte se tam tři. Jsem rád, že konečně napadal sníh, a že můžu ven,“ dodává. A hned nato se odstrkuje hůlkami a rozjíždí se dolů po svahu.

Nejen jeho vytáhla představa bílé stopy ven. „Taky jsme si vyjeli na běžky. Užijeme si pohyb na čerstvém vzduchu,“ usmívají se manželé Horychovi z Brna.

Bílá stopa už na běžkaře čekala. „Najeli jsme tříkilometrový okruh u Vlachovic. A současně i další okruh na Fryšavském ledovci. A tříkilometrové kolečko najdou lyžaři i u Studnic,“ říká Jan Skřička z novoměstského sportovního klubu.

Lyžaři se prozatím musí spokojit pouze se stopami najetými skútrem. „Terén je hrozně podmáčený a sněhu je zatím málo. Rolba by udělala víc škody než užitku,“ potvrzuje Jan Skřička.

Absence rolbou upravených tratí ale běžkařům radost nekalí. Naopak. „Je to připravené velice dobře, provozovatelé tratí se snažili. Musím je pochválit. Sněhu je ještě málo, občas někde vylézá tráva, ale nevadí to,“ nešetří slovy chvály Ondřej Dostál z Nového Města na Moravě.

„A lidí na tratích je spousta. Ideální podmínky na lyžování sice zatím nejsou, ale je vidět, že lidé jsou teď vděční za cokoliv,“ dodává Ondřej Dostál.

Ne všichni jsou ale množstvím lidí na tratích nadšeni. „Je to tu samý Brňák. To jsou úplné brněnské manévry. Půjdu na běžky raději ve všední den, to už se to tu snad zase vylidní. Chápu, že potřebují vypadnout z města, ale takové nájezdy, to je fakt síla,“ stěžuje si další novoměstský obyvatel Petr Král.

Bílá stopa láká už proto, že její vyznavači na sníh poměrně dlouho čekali. Navíc přísná vládní opatření nedávají moc možností na jakékoliv sportovní vyžití.

Připravené tratě už mají i ve Žďáře nad Sázavou. Lyžaře tam čeká pětikilometrový okruh za Pilskou nádrží i trasa od zimního stadionu kolem vodárny až do skiareálu. „A uválcovali jsme i cyklostezku od hráze do Polničky. Lidé pořád volají, jak to vypadá. Všechno je zavřené a lidé tím více touží po nějaké zábavě. Naštěstí na běžkách se vládní opatření dodržovat dají. Když jedou dva lyžaři za sebou, tak jsou vždycky dva metry od sebe,“ komentuje dodržování vládních opatření Josef Holemář ze Ski regionu Žďársko.

A lyžuje se i na dalších místech Vysočiny. Bílá stopa je také pod Javořicí, u Nového Ranska nebo v Havlíčkově Brodě. Tam je připravený okruh u sportoviště v Plovárenské ulici.