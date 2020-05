Řečí čísel - více než osm z deseti dotázaných si nosí do obchodu vlastní nákupní tašky, lidé pijí kohoutkovou vodu místo balené a nepotřebné věci darují ostatním. „Přibližně dvě pětiny respondentů používají ekologicky šetrnou kosmetiku na osobní hygienu a prací a čisticí prostředky,“ dodala mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Více než polovina dotazovaných prý ve své domácnosti třídí odpad soustavně a tři pětiny z nich třídí všechny druhy, ke kterým mají kontejnery. „Za nepřijatelné považují lidé pálit plastové odpady v kamnech, vyhazování zbytků jídla a vyhazování odpadu do kontejnerů na směsný odpad namísto kontejnerů na tříděný odpad,“ řekla mluvčí.

Tři čtvrtiny dotazovaných si na nákup nosí seznam, přesto ale nakupují i to, co na něm není. Rádi nakupují v hromadném balení. I z toho důvodu pak vyhodí v průběhu týdne potraviny v průměrné hodnotě téměř sto korun. „Více než třetina vyhazuje odpad do kontejneru na směsný odpad, přestože jsou si vědomi, že patří do kontejnerů na tříděný odpad,“ uzavřela Neuwirthová.