Podobných zranění ošetří lékaři v ordinacích na Vysočině desítky týdně. V nemocnicích je to stejné. Léto každoročně zvyšuje počty dětských úrazů.

K některým malým pacientům musí jet i záchranka. „Od začátku letních prázdnin, to jest od prvního července do poloviny srpna, jsme měli 192 výjezdů k dětem s úrazem.Jeden z posledních byl k třináctiletému chlapci, který na dopravním hřišti havaroval na kole a způsobil si poranění obličeje. Zranění naštěstí nebylo vážné a pacient skončil v nemocnici,“ sdělil mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček. Číslo je ve srovnání s rokem loňským vyšší. Nejčastěji se podle Janáčka jedná o zhmožděniny končetin či úrazy hlavy, jako například otřes mozku.

V nemocnici Nové Město na Moravě je napočítali dětských pacientů s úrazy přibližně tolik, jako v minulých letech. „Jedná se pravidelně o úrazy po pádech z kol, koloběžek, při skákání na trampolíně, pádech při turistice,“ sdělila mluvčí Tamara Pecková. Lékaři na urgentním příjmu nebo v chirurgických ambulancích ošetřují podle Peckové zlomeniny, vykloubení, řezná zranění či podvrtnuté kotníky. „Drtivá většina úrazů se naštěstí obejde bez hospitalizace,“ dodala.

Podobnou zkušenost má i Stanislav Houštěk, primář dětského oddělení nemocnice Pelhřimov. „Se závažnými úrazy se naštěstí nesetkám často. Nejčastěji ošetřujeme pády z výšky při různých hrách a následky dopravních nehod. Chtěl bych upozornit rodiče, aby na své potomky dohlíželi,“ zdůraznil primář. Jak dodal, chvilková nepozornost může vést k velké tragédii. Například při koupání. Podle primáře je nezbytné, aby děti při cyklistice nebo oblíbeném in-linovém bruslení měly na hlavě přilbu. „Často vidím děti, které nemají přilbu vůbec. Nebo ji mají moc malou, velkou a špatně nasazenou,“ dodal.

Maximální opatrnost. Tím se celý život řídila Alena Doleželová z Havlíčkova Brodu. „Dětem jsem na kolo dávala chrániče. Ani u bazénku jsem je nenechala samotné. I tak jsme odřeninám nezabránili,“ konstatovala. Paní Alena vede brodské mateřské centrum Zvoneček při oblastní charitě. „Každoročně pořádáme před létem na téma úrazy pro mamky besedu s primářkou Magdalenou Chvílovou Weberovou,“ upřesnila.

Podle dětských lékařů za úrazy v létě může často špatná kondice a nedostatek pohybu během roku. To si myslí i předseda oddílu atletiky TJ Jiskra Havlíčkův Brod Josef Tůma. „Kondice a pohyblivost dnešních dětí je horší, než dřív. V oddíle to vidím denně. Dětem sport celoročně chybí. Málo se hýbou. Pak se pustí do sportu. Často proto, že rodiče chtějí, a končí to špatně,“ povzdechl si.

Podle mluvčí jihlavské nemocnice Jitky Zachrlové patří k nejčastějším úrazům pády dětských cyklistů a bruslařů z kola nebo na in-line bruslích. „A samozřejmě trampolína, to je každoroční evergreen,“ poznamenala.

V Havlíčkově Brodě se v létě počty ošetřených úrazů v nemocničních ambulancích s květnem zvýšily o desítky. „Je to až 30 dětských pacientů týdně,“ poznamenala mluvčí Petra Černo. Většinou jde o pády z houpaček, prolézaček, trampolín, úrazy po pádech z kola či koloběžek. Děti si zlámou ruku, nohu, mají otřesy mozku, pak většinou končí na dětském oddělení.

