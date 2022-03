VIDEO: Neumím dělat rovné věci, říká nevidomá keramička z Dolní Krupé

Na turistickém portále Vysočina.eu zájemci najdou dvě desítky konkrétních podniků a tipů na výlety s chutí po celé Vysočině. Vznikly ve spolupráci s oblastními společnostmi v kraji,. Výlety jsou sestavené tak, aby si vybral opravdu každý.

Další budou průběžně přibývat. „Kampaň poběží na sociálních sítích, a to i na Slovensku. Naši fanoušci se v jejím průběhu mohou těšit nejen na atraktivní tipy na výlet, ale i na soutěž, v níž mohou vyhrát poukaz do restaurace pro dvě osoby,“ sdělila ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová. Akce plynule navazuje na předvánoční téma Ochutnej Vysočinu, které pokračuje i letos. Součástí jsou videa s Lukášem Hejlíkem, která představují vysočinskou gastronomii i regionální produkty a zavedou návštěvníky přímo do kuchyně, kde vzniká jídlo z lokálních surovin