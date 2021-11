Vůně punče, andělé i ručně vyráběné šperky. Jarmark v Opatově přilákal davy

/FOTO, VIDEO/ Leckdo žehrá na to, že obchodníci své předvánoční akce začínají stále dříve. Do jisté míry je to pravda, člověk aby od srpna vcházel do obchodu s obavou, že tam na něj vybafne sobí spřežení a tlustý vousatý dědek v červeném hacafraku. Někde ale lze menší náskok předvánočního veselí odpustit. Například v Opatově na Třebíčsku, kde svůj „Krámek adventní“ už tradičně pořádají s týdenním předstihem. Tedy o této sobotě.