FabLab Truck je kamion, který ve svém přívěsu vozí dílnu s 3D tiskárnami, lasery, plottery, roboty a další technikou. A kromě toho v něm najdeme i školicí středisko plné notebooků, projektorů a dalších pomůcek. Cílem tohoto velkého auta totiž je seznámit zejména mladé lidi s technologiemi nejen dneška, ale i zítřka, a podnítit v nich zájem o techniku a poznání. A to nejlépe praxí, takže každý návštěvník si mohl na počítači zkusit navrhnout motiv a ten pak třeba vygravírovat, tedy hloubkově vypálit, laserem do dřeva.

Projekt financuje Jihomoravský kraj a podílí se na něm Vysoké učení technické Brno (VUT). „Běžně jezdíme po Jihomoravském kraji, a to jak po středních školách, ale i po základních. Ale já tři roky nazpět maturoval na SPŠ Třebíč, teď ve FabLabu pracuji, a tak jsem si říkal, že by bylo fajn sem s truckem zajet,“ vysvětlil člen FabLab týmu Jan Vejtasa, jak se kamion vlastně dostal do Třebíče.

Asi každý už slyšel o metodě 3D tisku, díky FabLab Trucku ji ale mnozí viděli poprvé. Přímo v kamionu se během návštěvy Deníku tiskla figurka žabičky, 3D tisk má však mnohem větší využití. Lze pomocí něj vytvářet například náhradní díly nebo výrobky, z nichž každý musí být originální. To je právě případ onoho vozíčku pro psa zmíněného v úvodu.

Tuto nezvyklou kompenzační pomůcku si mohli návštěvníci prohlédnout přímo ve FabLabu a o její výrobě si poslechnout zajímavý výklad. Neslouží-li psovi zadní nohy, dostane vozíček s postrojem, do kterého se uváže. Jenže každý pes je jinak velký, a vytvářet na každého psa zvláštní vzor by proto bylo hodně nepraktické. U 3D tisku lze ale jen změnit měřítko podle toho, zda se jedná o ratlíka či bernardýna, a počítač už si vše nastaví sám. Pak vytiskne jednotlivé díly, které lze lehce složit do sebe jako skládačku.

Jinou zajímavostí byla výroba dekorativních předmětů pomocí laseru. Tu si vyzkoušeli třeba prváci z Technického lycea SPŠ Třebíč. „Je to zajímavé, ještě jsem se s něčím takovým nesetkala,“ prozradila studentka Sandra, která si se zájmem prohlížela podtácek, do něhož si laserem vypálila obrázek kočky.

Na SPŠ Třebíč ale některé z předváděných technologií mají. „Třeba 3D tisk, ten studenti používají. Ale učí se s ním pracovat až ve vyšších ročnících,“ potvrdila učitelka Erika Fejtová.

Kamion mohla navštívit i veřejnost. V době návštěvy redaktora Deníku si jej přišli prohlédnout manželé Mejzlíkovi z Velkého Meziříčí. „My sem ale přijeli kvůli svému synovi, který ve FabLabu pracuje. Něco málo nám o tom vyprávěl, ale takhle pohromadě jsme ty technologie ještě neviděli,“ sdělila Mejzlíková.