Značky u silnice a vlající prapor nenechávají nikoho na pochybách, že právě tudy vede hraniční rozmezí. „Hranici Čech a Moravy vyrobili místní obyvatelé. Největší zásluhu má Zdeněk Blažek,“ uvedl starosta Sirákova Michal Musil.

Zmíněný Zdeněk Blažek byl otcem myšlenky. Právě on přišel na nápad připomenout dávno zapomenuté. „Hranice je tam nově od roku 2013 a vzniklo to v podstatě jako recese,“ usmál se Zdeněk Blažek.

Nápad mu pomohl zrealizovat další místní nadšenec. A tak se hranice, která do té doby zůstávala zachycena jen na starých mapách, opět objevila v celé své kráse. „Starou hranici připomíná ještě pár hraničních kamenů. Jeden z nich je kousek od strážní budky,“ podotkl Zdeněk Blažek.

Chtějí obnovit rozhlednu

Clo se na této hraniční čáře neplatí. Pokud by snad někdo chtěl přece jen odlehčit své peněžence, může přispět do tamní pokladničky. Vybrané peníze chtějí Sirákovští použít na další zatraktivnění této lokality. Na sousedním kopci Blažkově totiž kdysi stávala rozhledna. Tu by chtěli obnovit. „Byla tam ještě za druhé světové války. Němcům sloužila jako pozorovatelna letadel. Byla ale jen dřevěná, takže pak dlouho nevydržela,“ vysvětlil zánik rozhledny, která by se v budoucnosti mohla dočkat znovuzrození, Zdeněk Blažek.

Zemská hranice u Sirákova je také místem každoročních setkání Moravanů z Újezda a Čechů ze Sirákova. „Ale přijít může kdokoliv, vítáme každého. Každý rok se tam společně potkáváme poslední červnovou neděli,“ pozval Zdeněk Blažek.

Strážní budka s vojákem, hraniční kámen i vlajka poutají zaslouženou pozornost. Návštěvníci stále přibývají. Naštěstí však jen ti, kteří unikátnímu místu neubližují. Vandalové se mu prozatím vyhýbají. „Jenom jednou se nám stalo, že nám někdo ukradl vlajku. Bylo to v době, kdy Martina Sáblíková vyhrála závod a ve Žďáře nad Sázavou jí připravili slavnostní uvítání. Asi pro tuto příležitost někdo potřeboval prapor. Tak si vzal ten náš,“ usmál se Zdeněk Blažek.

Místo si oblíbili přespolní i místní. Pod datem 12. listopadu 2018 lze najít v návštěvní knize například zápis který hlásá, že „dnešního dne zde v poledním čase odpočívalo všech 21 myslivců plus 8 honců, kteří se zúčastnili honu na drobnou zvěř. Tento hon pořádal místní myslivecký spolek Sikárkov. Do této chvíle bylo uloveno: dva kusy zajíců a jedna minutá liška. Myslivosti zdar,“ podepsán hospodář František Bláha.