Zatímco ve středu to na jihlavském pumptracku při slavnostním otevření opravdu žilo, ve čtvrtek ve tři hodiny odpoledne tam nebyla ani noha. Mladí borci radši využívali sousední skatepark. „Na pumptracku bývají malé děti a ve skateparku nejsou,“ vysvětluje jeden z hochů s koloběžkou, šestnáctiletý Adam Vrtal z Jihlavy. Když je nová zvlněná dráha volná, s kamarády tam taky zajede, ale ne na dlouho. „Na pumptracku to za chvilku omrzí, tam si člověk přeskočí jeden dva rohy a může jet zase na skatepark, tady je toho víc na vymýšlení,“ vysvětluje.

Pumptrack mladé až tak netáhne, radši jezdí ve skateparku. | Video: Deník/Martin Singr

Kluci se přitom ve skateparku schází den co den. Ani tropické teploty, které lákaly spíše do Vodního ráje, který je na dohled, je neodradily. „Chodím sem každý den, někdy jsem tu třeba i sedm hodin,“ potvrzuje čtrnáctiletý Vojtěch Rožnovják z Jihlavy. Cení si, že jsou parta, někdy se jich sejde i dvacet. Na lavičku dají reprák s hudebním doprovodem a už mizí v bazénu, který je dominantou celého areálu. Je bez vody, slouží k skákání, ježdění po hraně koloběžky a vzájemnému hecování. Není divu, že hraní počítačových her, ani těch s podobnou tématikou, tyto hochy nijak nebere. V reálu je to prostě lepší.