VIDEO: Tolik bledulí pohromadě! vysekává Světnovskému údolí poklonu návštěvník

Zelená a bílá. Tyto dvě barvy ovládly Světnovské údolí na Žďársku. Koberce rozkvetlých bledulí lákají davy lidí. A vůbec nevadí, že se ochladilo a sluníčko se schovalo za mraky. „Je to krása. Je až s podivem, jak ty křehké květy odolávají nepřízni počasí. To je fakt odvaha vykvést, když se co nevidět mohou objevit sněhové vločky,“ myslí si Robert Němec ze Žďáru nad Sázavou.

Přírodní památka Světnovské údolí bývá na jaře jednou z nejnavštěvovanějších lokalit. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Přírodní památka Světnovské údolí bývá na jaře jednou z nejnavštěvovanějších lokalit. Lidé si odtamdud vozí celou řadu fotografických snímků. Jedny z nejhezčích bývají dětské portréty s bledulovým zátiším. „My jezdíváme každý rok. Anežka se už měsíc předem vyptávala, kdy už se na bledulky pojedeme podívat. Pamatuje si to z loňska,“ říká maminka tříleté Anežky Kristýna Teplá z Herálce. FOTO: Zelené pivo ve Třech Studních teklo proudem, zafungovalo kouzlo odříkaného Přečíst článek › „Jednou jsem se byla podívat i v Ransku, ale to už bylo před několika lety. Teď pravidelně míříme do Světnovského údolí,“ dodává. Letos se tam na bledule mohou přijít podívat pouze lidé ze Žďárského okresu. I tak je tam plno. Něžnou jarní krásu si nechá ujít jen málokdo. „Mě sem poslali kolegové z práce. Chodíval jsem se dívat na bledule na Žákovu horu. To je nuda, říkali, běž se podívat do Světnovského údolí, to teprve něco uvidíš,“ popisuje impuls k návštěvě bledulové lokality Radek Chodura z Herálce. Uvízlá loď ze Suezského průplavu: podívejte se, jak by vypadala u Zelené hory Přečíst článek › Přestože první květy, které potkal nebyly bledule, musel uznat, že kolegové mají pravdu. „Jako první jsem uviděl trs sněženek. Bylo mi divné, proč mě posílají na bledule, když tu kvetou sněženky. A pak jsem to uviděl! Bylo to fakt překvapení vidět tolik bledulí pohromadě,“ vysekává Světnovskému údolí poklonu Radek Chodura.