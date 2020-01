Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour začal ve čtvrtek v Brně. Souběžně se koná také veletrh průmyslu cestovního ruchu Go a Vysočina se účastní v rámci společné expozice pěti krajů.

Přejít do galerie

Na veletrzích Go a Regiontour zástupci pelhřimovské Agentury Dobrý den představili obří pohyblivou kovovou loutku i její zmenšený model. | Video: DENÍK/Eliška Gáfriková

Hejtmanství vyšla účast na necelých osmdesát tisíc, plochu přitom sdílí s Pardubickým, Královéhradeckým, Karlovarským a Středočeským krajem pod hlavičkou Asociace krajů ČR. Zaujmout návštěvníky se snaží ocelovou loutkou rytíře z dílny třešťských kovářů, která se v průběhu veletrhu změní v anděla. „V ruce drží logo Kraje Vysočina a manipuluje s ní jeřáb. Měla by upozornit na to, že na Vysočinu stojí za to zavítat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Loutka váží 1700 kilogramů, měří 7,6 metrů a běžně je k vidění v Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov.