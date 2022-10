Svátek náruživých čtenářů a knihomolů, co bez knížky na nočním stolku neusnou. To je Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Letos má pořadové číslo dvaatřicet. „Připadá mi to, jako kdyby to bylo včera,“ říká Markéta Hejkalová, ředitelka jedné z největších knižních akcí v republice. Vzpomíná při tom na úplně první ročník.

Tehdy byl veletrh jen jednodenní, přijelo na něj přes osmdesát účastníků z celého tehdejšího Československa. Měl podtitul Kontakty a kontrakty. Dneska je z veletržního batolete dáma na vdávání a dost se toho změnilo. Veletrh i lidé kolem něj. „Dřív bylo informací málo, dneska jich je moc. V záplavě informací se čtenářům někdy dobrou knihu nedaří najít,“ poznamená Hejkalová. Proto na veletrh do Brodu zve jak renomované nakladatele a slavné autory, tak i ty, co si cestičku na poli literatury teprve vyšlapou.

Nálada při pátečním zahájení veletrhu v Krajské knihovně Vysočiny je slavnostní. Markéta Hejkalová vysvětluje, proč má letošní ročník podtitul Hledání normálního světa. „Loni tady byl covid. Samé roušky, zákazy, certifikáty. Myslela jsem, že nás už nic horšího potkat nemůže. A stalo se. Začala válka na Ukrajině,“ povzdechne si ředitelka veletrhu.

Proto výtěžek z prodeje některých knih letos pomůže ukrajinským spisovatelům z Rusy okupovaných oblastí. „Peníze z knih, které věnují spisovatelé, k nim putují prostřednictvím ukrajinského PEN klubu,“ upřesňuje Hejkalová.

Většina pravidelných účastníků a vystavovatelů říká, že setkání s Markétou Hejkalovou a knižním veletrhem patří mezi jejich šťastné dny. Myslí si to například Pavel Suchan z České astronomické společnosti. „Hledali jsme místo, kde žijí milí lidé a kde bychom mohli představit astronomii jinak. V podobě knih o vesmíru, které si rád přečte i laik. Našli jsme ho v Havlíčkově Brodě,“ usmívá se astronom.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Brány knižního veletrhu se v KD Ostrov otvírají v deset hodin. Mezi prvními sem míří Blanka Kučírková z Havlíčkova Brodu. „Čtu moc ráda. Lidé by měli číst. Hlavně mladí, aspoň by se sebou nenechali manipulovat,“ říká. Pracuje jako číšnice a na place prý denně vidí, jak lidé hrubnou. „Asi tím, že nečtou,“ dodává. Zušlechtit novou generaci literaturou asi nebude lehké. Skupinka odrostlých školáků pod vedením učitele míří do budovy Ostrova se znuděným výrazem. Jeden z nich žehrá nahlas: „Pane učiteli, proč nemůžeme jít nejdřív na kebab?“

Vystavovatelé přišli z blízka i z daleka. Nejblíž to sem asi má Alexandra Langpaulová z Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. „Zastupuji tady spolek pro záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Můj manžel patří do malířovy rodiny. Bohužel se nám v Okrouhlici nedostává prakticky žádná podpora ze strany obce,“ povzdechne si.

Mnohem delší cestu měla do Brodu Věra Kopecká. Učitelka, básnířka a překladatelka z polštiny přijela z Broumovska. Je členem Střediska východočeských spisovatelů a na knižním veletrhu představuje svou nejnovější knihu Ozvěny Domovů. Spisovatel a scénárista Arnošt Vašíček jezdí do Havlíčkova Brodu už osm let. „Moc se mi tady líbí,“ zdůrazňuje. Na veletrhu představuje svoji nejnovější knihu tajemných příběhů Operace sfinga a dodává, že z ní asi bude nový televizní seriál.

Něco málo o knižním veletrhu



* Letošní ročník má číslo 32

* Trvá dva dny, heslem je Hledání normálního světa

* Účast 135 vystavovatelů, k vidění je 121 programů. Koná se v Kulturním domě Ostrov a část doprovodných programů také v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Veletrh má otevřeno v pátek 14. října od 10 do 19 hodin a v sobotu 15. října od 9 do 17 hodin.

* Prvních 500 návštěvníků získá při zakoupení vstupenky (za plnou cenu) volnou vstupenku typu 1 + 1 do Muzea rekordů Pelhřimov. Součástí veletrhu je kromě kulturního programu udílení literárních cen.