Sevřené údolí a v něm se klikatí Svratka. ,,Po stranách jsou rozmístěny modely v pořadí, v jakém je najdeme v reálu. Od kláštera porta Coeli přes hrad Čepičku, Lomnici, Loučky a končíme hradem Skály u Jimramova,“ popsal park Vladimír Cisár, ředitel Bystřického muzea.

Nápad na vytvoření parku je dle jeho slov již fousatý. ,,Napřed to vypadalo na stavby v kraji Vysočina. Potom na hrady v údolí řeky Svratky. Poté, co jsme dostali ideální pozemek pod Novými Dvory to bylo jasné,“ vysvětlil Cisár.

Modely vytváří Zdeněk Brachtl z Brna. ,,První model byl hrad Čepička, dokončený byl v červnu 2018,“ uvedl Cisár. Všechny modely jsou zobrazeny v jejich pravděpodobné podobě z 15. století, tedy v podobě, v jaké je nyní nemůžeme vidět. V měřítku 1:50.

Park miniatur čeká 30. června slavnostní otevření s bohatým doprovodným programem. Vedle parku vzniklo také pumptrackové hřiště a opičí dráha pro děti.