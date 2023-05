Pořádně živo je v poslední dubnový den na kraji Telče u rybníku Roštejn, malí i velcí si tam užívají Telčské čarování.

K vydařené akci na okraji Telče pomohlo mimo jiné slunečné počasí, podvečer si užili děti i dospělí. | Video: Deník/Martin Singr

Před sedmou hodinou večerní se ocitá v plamenech šestimetrová vatra, osud čarodějnice v bílých šatech na jejím vrcholku je spečetěný. Oheň mezitím obchází sympatický chlapík v pavoučím obleku, který táhne alegorický vůz s vnučkou. Jan Petrů pochází z Telče a třebaže nyní žije už roky v Předíně, do svého rodného města se rád vrací.

Spolu se synem tvořili unikátní vozidlo dva dny, vypráví, zatímco si nás prohlíží vnučka Izinka. Kupodivu ale není jedinou pasažérkou. „Tohle je jeskyně a v té jeskyni, pozor, je malý netopýrek. Má i zuby, dejte pozor, aby vás nekousl,“ vtipkuje Jan Petrů, který v sobě nezapře letitého ochotníka.

Krátký rozhovor vzniká krátce před vyhlášením nejhezčí masky čarodějnice. „Jestli budeme první nebo ne, to je jedno, na tom nám nezáleží. Dělám to pro vnučku, která si to moc užívá. Je malá, ale je to velká čarodějnice,“ usmívá se dědeček krátce před tím, než malá Izabelka získá dort jako cenu za první místo. Ten ale nechává nakrájet a rozdat mezi dětmi.

Skákací hrad i buřty

Další drobotina v tu dobu okupuje velké pískoviště se skluzavkou nebo houpačky. Oblíbené je i workoutové hřiště. Někteří si užívají na skákacím hradu, kde je však dovádění dětí chvílemi až příliš divoké.

Dospělí si mohou opéct špekáčky, v nabídce jsou i dobroty na grilu a další občerstvení. Mnozí volí jen kelímek s pivem nebo limonádou k pozorování hořícího ohně spolu s partou či rodinou. O dobrou náladu se stará i živá hudba.

Na podařené akci má bezpochyby vliv i počasí, v neděli je opravdu krásně. Aprílové počasí si dalo pokoj, bylo slunečné odpoledne. „Vždycky akci tady děláme třicátého dubna. Máme dva velkoplošné stany, které bychom mohli dát, ale už by to bylo poloviční,“ říká Lukáš Mazal z organizačního týmu. Záhy odhaduje, že akce, kterou mohlo navštívit osmdesát dětí a tři sta padesát dospělých, bude končit dvě hodiny po půlnoci.