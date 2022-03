S tím, že by bylo slam poetry pouhou recitací, nesouhlasí. „Podobné to je, ale slam je živější a živelnější. Slamer se snaží diváky oslovit také pohybem, mimikou i gesty,“ vysvětluje rozdíly mezi žánry umělec a dodává, že má slam má svá vlastní pravidla. „Texty musí být autorské. Jediná povolená rekvizita je mikrofon. Ale čistě k mluvení. Například se šňůrou si člověk hrát nemůže,“ přibližuje slamer.

Slamu se věnuje skoro dva roky. S vystupováním před lidmi měl však zkušenosti už dříve. Od mala se věnuje divadlu. „Když jsem se začal zajímat víc o umění, tak mi kamarádka poslala video s jednou slamerkou. Tehdy jsem nevěděl, že něco takového existuje. Oslovilo mě to, a proto jsem se na jednu exhibici přihlásil. Oni souhlasili, tak jsem se tam objevil jako předskokan. Měl jsem kladné hodnocení, takže jsem se dostal i na další vystoupení,“ vzpomíná.

Když vystoupil poprvé, cítil velkou nervozitu. Tu se snaží nadále překonat. „Opravdu hodně důležitý je pro mě začátek a první kontakt s publikem. Snažím se ho už rozesmát, než začnu vyprávět. Chci slyšet jejich reakci, abych věděl, jak mám nadále s textem pracovat. Snažím se mít texty ze života. Chci tam mít téma, které znám já i diváci. Ale jednu věc mám i o ekologii a plastech,“ vypráví o tom, čemu se v textech věnuje.

Vystupoval už v Třebíči, Brně i Praze. Tam se zúčastnil cross slamu. „Jde o soutěž pro začátečníky. Zúčastnil jsem se také kvalifikací na mistrovství republiky. S vystupováním to mám různorodě, někdy je to třikrát do měsíce. Někdy jednou za tři měsíce. Chtěl bych teď jezdit častěji,“ vyjmenovává výčet svých zkušeností.