K mání je kde co. Med, medovina, zdobené perníčky, sypané medové preclíky, svíčky z včelího vosku, které na sebe vzaly podobu zvířátek, stromečků, kytek, ptáčků, domečků, lodiček a bůh ví čeho ještě, kosmetika z medu, mateří kašičky i propolisu i něco pro mlsné jazýčky. Nabídka novoměstských včelařů je neobyčejně pestrá. „Jé, vy nemáte gumové včelí medvídky,“ postrádají někteří návštěvníci svou oblíbenou pochoutku.

„Bohužel letos nejsou, taky mi chybí,“ odpovídá jeden z včelařů Zdeněk Tatíček.

„Ale máme tady spoustu jiných věcí, lízátka, bonbóny, perníčky, jen si vybrat,“ kuje železo, dokud je žhavé.

A zatímco v přízemí Horáckého muzea už je nakupování v plném proudu, v prvním patře se výstava slavnostně zahajuje. Hudba v podání smyčcového dua je prostřídaná proslovy. Mimo jiné se vzpomíná i na to, jak novoměstští včelaři založili organizaci, která letos slaví už 121. narozeniny. „Je to druhý nejstarší spolek v Novém Městě na Moravě. Jeho historie je hodně dlouhá a nebylo to vždycky lehké. Náš spolek přečkal dvě války a pokračuje dál,“ pronáší jeden z včelařů Jiří Zavřel.

A hned připomíná, že i včelařská výstava má poměrně dlouho tradici. Letos se uskutečnila už podvacáté. „Jsem rád, že po loňské vynucené pauze výstava opět pokračuje, protože mám pocit, že ne všechny akce se podaří obnovit. Včelařská výstava má tradičně pevný termín v novoměstském kalendáři a je jen dobře, že se to i letos podařilo,“ chválí organizátory místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

A už začíná další bod slavnostního otevření výstavy Vůně medu, kterým je módní přehlídka bystřického Ateliéru Libuše. Na své si při ní přijdou zejména příslušnice něžného pohlaví. „Možná se divíte, proč je na včelařské výstavě i módní přehlídka. Ale já pracuji z recyklovaných materiálů, takže má moje tvorba taky blízko k přírodě,“ vysvětluje majitelka ateliéru Libuše Buchtová.

Včelařská výstava potěšila kde koho a ještě pár dní i těšit bude. Včelaři totiž teprve začali a v Horáckém muzeu zůstanou po celý týden. Tak, aby si mohli nakoupit i ti, kteří slavnostní otevření nestihli.